¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à ³³¤Ã¤×¤Á°ìÊÑ¡Ö¤¢¤È£²¤Ä¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡× £Ï£ÂÇð¸¶½ã°ì»á¤¬ÆÍÇËà¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬á¤È¸«¤ëº¬µò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£´Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò£¹¡½£³¤ÇÂà¤±¤ÆÏ¢¾¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£±¾¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£²¾¡£³ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¤Ë£¹°ÂÂÇ£¶ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤µ¤é¤ËÇúÈ¯¡£½õ¤Ã¿Í¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î£²ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É£±£´°ÂÂÇ£¹ÆÀÅÀ¤ÇÂëÅê¼ê¿Ø¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÇµåÃÄ£Ï£Â¤ÎÇð¸¶½ã°ì»á¡Ê£·£³¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤·¤¿¡£
¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏ¢¾¡¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£³¾¡£²ÇÔ¤â¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¸å¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¤¢¤È£²¤Ä¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤À¤í¤¦¡££³ÀïÌÜ¤Î¾¡Íø¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¬ÌÜ¤Ï´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡££±£´°ÂÂÇ£¹ÆÀÅÀ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Âç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´Àï¤Ç£´È¯¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä±Û¤¨¡¢¤³¤ÎÆü£²È¯£´ÂÇÅÀ¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏÅöÁ³¡¢Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÈà¤ÎÁ°¸å¡¢ÆÃ¤Ë¸å¤í¤òÂÇ¤Ä·´»Ê¡¢À¶µÜ¹¬¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Á´¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢½é²ó¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¦Å¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¡¦»³¸©¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢Â³¤¯£³ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤Ç£³¡½£±¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤ÎÂè£³Àï¤Ç£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÈÉüÄ´¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£´ÈÖ¡¦·´»Ê¤¬ºÆ¤Óº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢£µÈÖ¡¦À¶µÜ¹¬¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦Âç´Ø¤ò£³²óÅÓÃæ¤Ç£Ë£Ï¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤Ï¿åÃ«¤Î£µÅÀÌÜ¥½¥í¤Î¸å¡¢Æó»à¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢·´»Ê¤¬Ï¢Â³»Íµå¤Î¸å¤Ë¡¢£µÈÖ¡¦À¶µÜ¹¬¤¬Å¨£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¾¾ËÜ¤«¤é¡¢£¶ÅÀÌÜ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£Àä¹¥Ä´¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢¤½¤·¤Æ·´»Ê¤ÎÉüÄ´¡¢À¶µÜ¹¬¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢³Î¼Â¤Ëà¸ü¤ßá¤òÁý¤·¤¿ÂÇÀþ¤¬Å¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²È¯¡¢£´²ó¤Î¿åÃ«¤È¡Ö°ìÈ¯¡×¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£³ÀïÌÜ°Ê¹ß¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¼´¤òÂÇ¤Ä·ª¸¶¤¬£²»î¹ç¤ÇÌµ°ÂÂÇ£¶»°¿¶¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬£³ÀïÌÜ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê£²»î¹ç¡££³ÀïÌÜ°Ê¹ß¡¢´°Á´¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤À¤·¤¿ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡ÖÂçµÕÅ¾¡×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£´Àï£´È¯¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂÇÎ¨£µ³ä¤¬±Û¤¨¤ë½õ¤Ã¿Í¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÂÇËÀ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹¶·â¤ÎÂç¤¤Ê³Ë¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÆÃ¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÅöÁ³¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë·´»Ê¡¢À¶µÜ¹¬¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¨¤â´ÊÃ±¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¤Î¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èà¤é£²¿Í¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤¬¡¢ºÇÂç»Ä¤ê£²»î¹ç¤ÎÂÇÀþ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë