「あんた遅いよ」「早く辞めなよ」レジで新人を罵倒するクレーマー夫婦を目撃した女性が後悔していること

罵声は、たとえ自分に向けられたものでなくても不快感を覚える。投稿を寄せた宮城県の50代女性が、あるファストファッション店舗のレジで目撃した、クレーマー夫婦について振り返った。

当時はまだセルフレジが導入されていなかった。女性がレジに並んでいると、隣のレジで商品を購入していた夫婦が、新人らしき若い男性店員を怒鳴りつけていたのだ。（文：長田コウ）

「あんた遅いよ。 とれだけかかってるんだよ。何やってんだよ。上の人間呼べよ」

「彼はどうしたのかなぁ。もう社会人だろうなぁ」

上司が出てきたものの、文句は止まらない。挙げ句、こんな暴言を吐いて店を出て行ったそう。

「あんたさ、別の仕事に着いた方がいいよ。あんたさ、向かないわ、この仕事。 転職した方がいいよ。早く辞めなよ」

完全なクレーマー客だ。あまりにもひどい物言いに、女性は嫌悪感を抱いた。それは、夫の横柄な態度を止めようともせず、腕を組んでベタベタする妻に対しても同様だ。

女性は、夫婦が購入していたのと同じ商品を買うつもりだったが「あんな人と同じ物が着たくない」と思い、結局やめたそう。

セルフレジが主流になった今も、あの時の新人店員のことを思い出すことがあるという。

「彼はどうしたのかなぁ。もう社会人だろうなぁ。『負けないで』と声をかけれなかったことを暫く後悔しました」

※キャリコネニュースでは「あなたが目撃した衝撃クレーマー」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/BNPYRIJ9