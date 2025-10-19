◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

東農大が１０時間３４分５９秒の６位で通過し、２年ぶり７１回目の出場を決めた。昨年、１０位通過の順大と、０６年予選会の国士舘大と拓大に並ぶ歴代最小の１秒差で落選した。その悔しさをバネにチームは意識改革し結束。昨年欠場したエース・前田和摩（３年）もチームトップ個人１４位の快走でけん引し、雪辱した。前回１４位敗退の東海大は５位通過。昨年は熱中症のため、ゴール手前１０メートルで途中棄権したロホマン・シュモン（４年）は個人８７位、チーム６番手と好走し、２年ぶり５２回目の出場に貢献してリベンジを果たした。

「１秒の重さ」をかみしめながら、箱根路への扉を再びこじ開けた。張り詰めた空気が支配する成績発表。「６位、東農大」の声が響くと選手たちは歓喜し、大会直前に左膝上を痛めながらもチームトップの走りを見せた前田は大きく息を吐いた。小指徹監督（６１）が「悔しい思いをして選手の意識が変わった。こういう形で雪辱というか、出場権を得られて本当に良かった」。前田も「ほっとしたというのが大きい」と史上最小差の落選から１年。涙を笑顔に変えた。

昨年、エースの前田が肺気胸で欠場したことも響き、１０位通過の順大とわずか１秒差の１１位で本戦出場ならず。悔しさにまみれたが、それを成長の糧にした。以前は主将が一方的に話すミーティングが多かったものの、選手個々に課題を持たせ、目標を明確にすることで、意識の高い、話し合いの場に変わった。菅原昇真主将（４年）は「例えば予選会のペースを全員に考えさせて、自分が走るならどういうタイムで走るだろうと。それを皆で共有して、自覚を持って取り組んだりするようにした」と話す。

意識改革で一丸 練習の質も上がり、戦う集団へと変貌（へんぼう）。敗戦から生まれた意識改革でチームが一丸になった。前田も「見ていてワクワクするというか、すごい強いチームになってきた」と成長を認める。学校側の支援も大きい。今年２月に新寮「青雲寮」が完成。一緒に生活することで結束はさらに深まり、栄養士が考えた食事を３食提供されるなど、より競技に集中できる環境が整った。

２年ぶりに、新春の箱根路に名物「大根踊り」も戻ってくる。「ある程度、戦えるめどはついたのかなと思う。しっかり上位を目指したい」と菅原主将。どん底からはい上がった東農大が自信を携え、１６年ぶりのシード奪還に挑む。（松末 守司）

◆東農大 １９１９年に独立した競技部として創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会に初出場。最高成績は２位（７７年）。往路は優勝１回（７４年）、復路は最高２位（７７年）。出雲駅伝は最高５位（９１年）。全日本大学駅伝は最高２位が５回（７４〜７７年、８５年）。タスキの色は松葉色。大根を持って踊る「青山ほとり」（大根踊り）は応援団の名物。主なＯＢはパリ五輪、東京世界陸上男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）。

◆前田 和摩（まえだ・かずま）２００５年１月１６日、兵庫・西宮市生まれ。２０歳。深津中時代はサッカー部でセンターバックとして活躍。報徳学園高に入学後、本格的に陸上を始める。３年時の全国高校総体５０００メートルで日本人トップの４位。東農大１年時の箱根予選会で、当時のＵ２０日本歴代２位の１時間１分４２秒で日本人トップの９位。２年時の日本選手権１万メートルではＵ２０の日本新記録となる２７分２１秒５２で３位に入った。１７７センチ、５５キロ。