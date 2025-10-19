◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―４日本ハム（１８日・ひむか）

巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１８日、逆襲の快音を響かせた。「みやざきフェニックス・リーグ」の日本ハム戦（ひむか）に先発。一度、ベンチに退いたが特別ルールが採用されており、２点を追う８回２死一塁で代打で再出場して打席に入った。カウント３―１から宮内の真ん中低め直球に反応。痛烈な打球は右翼手の頭を越した。逆方向への適時二塁打となり「いつもだったら引っ張りにいっていたところを逆方向に打てた」とうなずいた。

壁に当たった３年目だった。２２年ドラフト１位で入団すると、順調にステップを踏み、今季は外野のレギュラー候補として期待された。しかし開幕２軍で、３軍も経験。８月に１軍再昇格した際は守備で不安定なプレーが散見し、９月５日に出場選手登録を抹消。２９試合出場にとどまり、打率１割８分７厘、２本塁打と苦戦。２軍でも打率２割５厘、２本塁打と低迷した。

悔しさを胸に、現在は実戦を重ねつつ、試合後に居残り特守や特打を実施し、鍛錬の日々を送る。「まず守備を一番にやっていて、その次にバッティングをやっている」と攻守でレベルアップを図る。宮崎で飛躍の土台を整えていく。（宮内 孝太）