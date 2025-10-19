◆秋季近畿地区大会▽１回戦 智弁学園８―６近大付（１８日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会が開幕した。智弁学園（奈良１位）が近大付（大阪２位）に５点差を逆転勝ち。来秋ドラフト候補の最速１４７キロ左腕・杉本真滉（２年）が１７８球、１５奪三振の完投で３季ぶりの甲子園に前進した。今夏の甲子園８強の東洋大姫路（兵庫３位）は近大新宮（和歌山１位）、滋賀学園（滋賀３位）は乙訓（京都２位）を破り８強入りした。

苦しい中でエースが成長の１７８球を投じた。智弁学園の杉本は、３回までに６失点しながらマウンドに立ち続け、９回６安打６失点（自責１）で完投。「自分は抑えられるという勘違いというか、もう一回、自分の実力を確かめられた」と、自身の現在地を受け止めつつ、前向きな言葉を並べた。

０―０の２回に２死満塁を招き、捕手の守備妨害など不運も重なって一挙５点を失った。さらに３回にはソロ本塁打を浴び「多く点を取られることはあまりなかったので、焦りや悔しさがあり、力みにつながっていた」と左腕。小坂将商監督（４８）から、「冷静になれ」と声をかけられ我に返った。打線が３回に１点差まで迫ってくれたことも追い風となり、４回以降は尻上がりに調子を上げ、２安打しか許さず無失点。４者連続を含む毎回の計１５奪三振と劣勢を跳ね返し、８回の逆転劇を呼びこんだ。

エースの奮闘を、指揮官も「５点差はこちらも焦りますよ。でもちゃんと自分に戻ったので、成長を褒めてやりたい」と称え、「タイプは違いますけど、（高校時代の阪神）伊原より全然上です」とＯＢ左腕を引き合いに太鼓判。高卒プロ入りを掲げる左腕が、試練を乗り越え上昇気流に乗った。（瀬川 楓花）

◆杉本 真滉（すぎもと・まひろ）２００８年７月８日、兵庫県生まれ。１７歳。小１から枝吉パワーズで野球を始め、投手や外野手でプレー。野々池中では神戸中央シニアに所属。智弁学園では１年春からベンチ入りし、同年夏の甲子園に出場。１７５センチ、８０キロ。左投左打