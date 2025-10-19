◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３４節 Ｇ大阪０―５柏（１８日・パナスタ）

勝ち筋が見えなかった。Ｇ大阪は５日の前節・鹿島戦（０△０）に続き、３バックを採用。基本は４バックのため、柏の意表を突いたが、前半１９分までに３失点するなど５失点で完敗。リーグ戦では７試合ぶりの黒星に、ダニエル・ポヤトス監督（４７）は「全責任は自分自身にある」と、奥歯をかみしめた。本拠のリーグ戦で５点差以上の完封負けは、本並健治氏らが在籍した１９９５年７月１５日の市原戦以来、３０年ぶり２度目となった。

序盤から元来、３バックの相手にペースを握られた。ボールを奪っても前を向けない場面が多く、決定機につながらなかった。同じ３―４―２―１のシステムで完全に上回られ、ＭＦ安部柊斗（２７）は「適応能力は柏さんが上だった」と、認めざるを得なかった。詰めかけた観衆は３万２８２人。クラブの本拠戦年間入場者数はこの日で５０万人を突破した。最多を更新したが、前半終了時点から容赦ないブーイングを浴びた。

５点差以上の完封負けは、目前で優勝を決められた２０２０年１１月２５日の川崎戦（等々力）以来、５年ぶり。次戦は２２日のＡＣＬ２で、ホームにナムディン（ベトナム）を迎え撃つ。サポーターに、この日の雪辱を果たす快勝を届けたい。（森口 登生）