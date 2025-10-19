２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓの主な候補を紹介する連載の第２回は高知。元チームメートで阪神のラファエル・ドリス投手（３７）を師と仰ぐ、最速１５２キロ右腕の秋本璃空（２２）、同１５０キロ左腕の渡辺都斗（２３）らが悲願のＮＰＢ入りを目指す。（藤田 芽生）

１７８センチ、８５キロの体格から投げる、最速１５２キロの真っすぐが高知・秋本の勝負球だ。１年目の今季は３７登板で、シーズン前半は抑え、後半は先発を務めた。「抑えで１〜２イニングを、マックスの出力でいくことで球速も上がった」。リーグ４位タイの７勝（３敗）、ともに同３位の６セーブ、８４奪三振で防御率３・１９。７９投球回を上回る三振をマークした。「ドラフト前だから、というのはない」と、どっしりと構えている。

立正大（現東都大学連盟２部）では主に先発として、変化球と制球の良さを評価されていた。しかし、３年の時点で留年が確定し、ＮＰＢ入りが遠のいた。「さらに１年、大学に通わないとＮＰＢに行けない。早いほうがいい」。３年秋のリーグ戦が終わると同時に退部。休学という形で、元中日投手の金剛弘樹監督（４６）が探してくれた高知に入団した。

「２年挑戦して（ＮＰＢに）行けなかったら、復学するかもしれない」。覚悟を決めて飛び込んだ新天地には、米大リーグ・カブスなどで活躍したドリス（現阪神）がいた。「師匠みたいな感じ。スライダーもツーシームも教わった」と、成長のきっかけをくれた。「決めたメニューをしっかりやってから練習を終える。とにかくすごい」。試合中、抑えてベンチに帰ってきた秋本に「今のはプロ（ＮＰＢ）だとホームランだね」と、ときには厳しい言葉もかけられたが、「お金のことや楽しいことをたくさん教えてもらった。ドリスが日本の野球を好きでいる理由が分かる」と、ＮＰＢ入りへの欲をかき立てられた。

７月から再び古巣・阪神でプレーするドリスを見て、「同じ世界でプレーしたい」と思いは強くなった。この一年で磨いてきた直球はＮＰＢでも通用する自信も得た。「（ドリスに）早く来いって言われている（笑）」。必ず、師匠と同じ舞台で腕を振る。

◆秋本 璃空（あきもと・りく）２００３年９月２２日、埼玉・三郷市生まれ。２２歳。戸ケ崎小１年から軟式の戸ケ崎ジャイアンツでプレー。栄中では江戸川中央シニアに所属。常総学院では背番号１で３年センバツに出場。２回戦で中京大中京に敗退。２５年に高知入団。変化球はカーブ、スライダー、ツーシーム、チェンジアップ、フォーク。右投右打。