２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓの主な候補を紹介する連載の第２回は高知。元チームメートで阪神のラファエル・ドリス投手（３７）を師と仰ぐ、最速１５２キロ右腕の秋本璃空（２２）、同１５０キロ左腕の渡辺都斗（２３）らが悲願のＮＰＢ入りを目指す。（藤田 芽生）

高知・渡辺は今季、２６登板、１１３イニングでリーグ２位の１２５三振を奪った。４勝４敗で防御率は同５位の３・１１。１年目ながら存在感を示した。ドラフトを前に「意識するとドキドキしてしまうので…」と、はにかんだ。

中京大（愛知大学連盟）では不完全燃焼に終わった。「大学ではあまり投げられず、野球に本気で向き合えていなかった」。後悔から、四国ＩＬに進むことを選んだ。高知で経験を積み、潜在能力が開花した。「平均球速が１４０キロ前半から後半に伸びた。変化球の質も上がった」と自信が付いた。

男手一つで育て上げてくれた父・健二さん（５０）にＮＰＢ入りした姿を見せる。「男はキャッチボールくらいできないと」。サッカー好きの父が教えてくれた“親子の会話”が原点だ。小、中学生のころは弁当を作ってくれた。「オムライスがおいしかった」。収入が不安定な独立リーグ入りを決断した時も、黙って応援してくれた。「絶対、ＮＰＢに行きたい。一番の恩返しになる」。恥ずかしがり屋の息子が、結果で感謝の思いを伝える。

◆渡辺 都斗（わたなべ・みやと）２００２年７月１０日、愛知・弥富市生まれ。２３歳。十四山（じゅうしやま）東部小３年から軟式の弥富十四山少年野球クラブでプレー。十四山中では軟式野球部に所属。愛知・至学館では甲子園出場なし。２５年に高知入団。変化球はカーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、フォーク。１７６センチ、８２キロ。左投左打。