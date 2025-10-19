女子フットサルの最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は、今月２５、２６日に行われる第１３節の全５試合（神戸市立中央体育館）を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催する。スポーツ報知のニュースサイトでは、「特別連載」として冠試合の盛り上げに欠かせない３人を紹介。第３回はアルコ神戸が誇るドリブラー・高橋京花（２７）が登場。日本代表初選出から約半年でアジア杯制覇に貢献した“シンデレラガール”が、本拠地開催で臨む兵庫ダービーでの活躍を誓った。

「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」の注目カードは、ＳＷＨレディース西宮とアルコ神戸による「兵庫ダービー」。本拠地・神戸市立中央体育館で行われる大一番を前に、高橋は言葉に力を込めた。

「地元ということで、どちらも負けられない試合になると思ってます。アルコとしては（今季は）ホームゲームで負けていないところもあるので、絶対負けられない。兵庫ダービーということで、応援してくださっている方や色んな方から声をかけてもらえる。たくさんの応援のなかで勝利を収めたいです」。

今季のレギュラーシーズンは１０試合で７ゴール。ファイナルシーズンを含めて１４戦８発だった昨季以上に結果を残している。

「（去年に比べると）得点は決めている方かなと思いますが、やはり接戦で決めきれないところはまだまだ。シュートは打っているけど決めきることができていないので、得点力・決定力は課題として意識しています」

誰にも負けない武器はドリブル。周囲からは「タイミングが独特」「クネクネしている」などと言われるという。

「プレーの特徴は縦への推進力。それ一本です。それしかない（笑い）。チームメートからも『（ボールを）持ったらいけ！』とは言われているので。小学生の頃からずっと（アルゼンチン代表の）メッシが好きで、メッシのドリブルはずっと見ていました。最近は（男子日本代表の）三笘選手のドリブルも見ています。どんなステップを踏んでいるのか、とか。三笘選手の本も読んだりして勉強しています。相手の重心を見てドリブルしようと思っているので、タイミングのずらし方とかは参考にしていますね」

昨年１１月に日本代表に初選出されると、第１回フットサル女子Ｗ杯（フィリピン）への出場権をかけた５月のアジア杯では準決勝、決勝で連続ゴール。悲願のアジア初制覇に貢献し、“シンデレラガール”として存在感を示した。

「（代表には）ベテランの選手や目標にしている選手が多くいるなかで、最初は不安や緊張がありましたが、やっていくうちに色んなことを知ることができた。色んなフットサルを知れて、ますますもっと上手くなりたいと思えるようになっています。もう本当、練習では失敗することが多いんですけど（笑い）、メンバーの皆のおかげで得点に絡むことができているのはすごくうれしいこと」

ドリブル突破に加え、持ち前の勝負強さは翌月に迫ったＷ杯へのメンバー争いにおいても大きなアピールポイントとなる。Ｗ杯前、最後のリーグ戦となる西宮戦で結果を残すことができれば、大舞台へも弾みがつく。

「そうですね…（Ｗ杯へ）良いイメージをもって行きたいところではあります。アジア杯は日本の方がランク的に上で、点を奪うことに重きを置いていましたけど、Ｗ杯となると強豪国相手に自分たちがボールを保持できる時間は限られてくる。１つ１つのプレーでミスを減らしていかに攻撃に移れるかと、海外の選手は速いのでスピードに負けない体作りも大切かなと思っています」

現役の小学校教諭でもある高橋。学校での勤務を終えると、奈良県から神戸の練習場まで約２時間かけて移動している。Ｆリーガーとの二刀流について、児童たちの反応を聞くと笑みをこぼした。

「自分から言うことはないんですけど、サッカーやフットサルを好きな先生がＹｏｕＴｕｂｅの映像を（児童に）見せてくれたりして。最近はＴｉｋＴｏｋもあるので、それで子どもたちが『見たで、見たで』って言ってくれたりします」

Ｗ杯までは残り約１か月。児童からの応援、エールは何よりのモチベーションとなる。

「『今週も試合？』とか『点取ってきてや！』って言ってもらえるのがすごくモチベーションになっています。まだフットサルをよく知らない児童も多く、知っている児童も得点シーンしか見てないので、それ以外のところも見てもらえたらとは思います。そこを目指して頑張りたいですね」

◆高橋 京花（たかはし・きょうか）１９９８年８月２６日、奈良県生まれ。２７歳。小学校１年生からサッカーを始め、高校は岡山・作陽高でプレー。２２年に奈良県内のフットサルチーム「バディフットサルクラブ」に加入。２４年からアルコ神戸に所属する。今季のレギュラーシーズンの成績は１０試合７得点。１５８センチ、４８キロ。右利き。趣味は温泉巡りで、お気に入りは奈良・宇陀郡にある「お亀の湯」。