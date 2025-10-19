¤Ð¤±¤Ð¤±¡¦»°Ç·¾çÌò¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Âè£³½µ¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ª¥È¥¤¢¤ó¤Ê½ê¤Ç¤¢¤ó¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±«À¶¿å»°Ç·¾çÌò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè3½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÈÄ³À¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±3½µ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Ö»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤¿±«À¶¿å²È¡£ºÇ¸å¤ÏºÙ¤¯Ñ³¤¯¤È¤â¸«¤¨¤Ê¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¾¯¤·²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊì¾å¥¿¥¨¤È2¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¤ª¤·¤¤¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¥È¥¤¢¤ó¤Ê½ê¤Ç¤¢¤ó¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ê¡¢¡ÖÉã¾å¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡±«À¶¿å²ÈLOVE¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ»°ÃËË·¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»°Ç·¾ç¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤¬ÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Æ·¤¬¡¢ÇØÃæ¤¬¶¯¤¯ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£