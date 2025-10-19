TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。森の中でチェーンソーを手に笑顔の写真を公開した。

山口氏は「やってます！(^ ^)」と書き出した上で、チェーンソーを手に笑顔の写真を公開。バックは森林だった。

山口氏のリアル「チェーンソーマン」の写真に対し「DASHに帰ってきて。覆面したり、変装したりして、正体は明かさないというのはどうですか？」「この人いなくなってから、鉄腕ダッシュの面白さが落ちてると思う。※最近観てないけど」「もうそろそろ、ぐっさん戻っても良いと思います」などと書き込まれていた。

山口氏はアルコール依存症のため18年5月から19年4月まで専門病院で入院治療を受け退院し、翌5月からは通院治療を続けた。ただ、20年9月22日に酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後東京区検に略式起訴された。23年3月には、アルコール依存症を患う当事者として、各種依存症者向け講演活動やセミナーを行う「株式会社 山口達也」を設立。治療を続けながら講演活動に励み、自身の経験を伝えている。昨年1月には鹿児島市「あおぞらケアグループ（株式会社ACG）」のテレビCMに出演したことを報告した。