人気No.1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が18日、自身のインスタグラムを更新。「#SUPERGT 第7戦 in オートポリス 予選日ありがとうございました」とし、自動車レースの様子を伝えた。

緑のコスチュームを着用して盛り上げるショットや、休憩中の食事を公開。「久しぶりのサーキット、今日もすっごく楽しくて1日あっという間だった〜 決勝レースもD’station Racingへの応援よろしくお願いします」とつづった。

また、別の投稿では「カメラ買ってから、どこに行くにも持ち歩いちゃう 設定とかまだ全然わからなくて、今はほとんどオートモードで撮ってるけど…それでも十分良くない！？ これから少しずつ勉強して、自分の好きな雰囲気で撮れるようになるのが楽しみ」とカメラへの愛着を伝えた。さらにビールを片手に顔を少し赤らめたほろ良いショットをアップしただけでなく、「レース前のメンテナンスでまつぱしに行ったよ まつげの存在感がある方だから上げすぎると強い印象になっちゃったり、逆に控えめだと『まつぱした意味あるかな？』って思ったりしてここ何ヶ月かずっと迷走してたんだけど丁寧に相談に乗ってもらって、爆睡タイムから起きたら理想通りのまつげに仕上がっててびっくり…！！！」と心境を明かし、「目元のお写真みて欲しい 絶妙なカール感で目元が可愛くなって本当に大満足です」と目元のアップ写真も添えた。

さらに「いまゴルフ欲高まってます」と上下グレーのミニスカートコーデのウエア姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「かわいいが増し増し」「めっちゃめっちゃ可愛すぎる」「まつ毛かわいい」「瞳が綺麗」「一緒に飲みたい」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。今年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。