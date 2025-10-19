

（撮影：今井康一）

【画像でわかる】ドンキなどディスカウントチェーンの好調ぶり

相変わらず物価に賃金が追い付かない状況が続いている。実質賃金（定例支給分）の統計数値はここずっとマイナスで推移。特に食品の価格は前年比＋7％あたりで推移しているし、2020年比較の指数でみると、2025年8月は126.1と近時最高値を更新しており、消費者の財布はさらに厳しい状態になってきた。

最近では賃上げの進んできた大企業勤務者と、なかなか進まない中小企業勤務者で二極化が進みつつあることもデータに現れ始めている。実質賃金マイナスのダメージが大きい所得の少ない層では選択的支出を絞りつつある傾向が出ているが、所得の高い層ではこれまで以上に積極的な支出意欲が見られる。

今後、実質賃金は改善しプラスへ向かう、といった指摘もされているが、それはあくまでも平均値の話であって、大半の消費者はやむなく節約志向へと向かわざるを得ないのである。

財布の限界を超えつつある消費者

こうした消費の二極化は、スーパーやディスカウント系小売りチェーンの動向にも大きな影響を及ぼしている。ざっくり言うなら、財布の限界を超えつつある消費者が増えつつあるので、生活必需品に関しては、絶対的な価格の安さで店を選択する割合が増えている、ということであろう。

いわゆる、ディスカウント系チェーン（ディスカウントスーパー、ドラッグストアなど）がこれまでにも増して人気がある、ということに加え、より安いプライベートブランド（PB）を手に取る人の数が増えている。

顕著な例で言えば、コロナ禍のころまでは、伸び悩んでいたイオンのPB、トップバリュ商品は2023年度＋12.3％、2024年度＋8.3％、2025年度（第1四半期）に入っても13.2％増と増え続けており、物価高がPBへの抵抗感を薄めつつあることは確実だと言われている。

ということもあって、売り上げ動向を見ても、おおむね安いと言われるチェーンの調子がいい。

次の図は上場しているディスカウントストア、ドラッグストア、スーパーなど生活必需品小売業の月次売上動向（全店ベース 前年同月比）が好調な企業を抽出してみたものだ。





全国スーパーマーケット協会の発表するスーパー売上月次動向と比べて、顕著に上回って推移しているチェーンを抽出した。PPIH（ドン・キホーテ）、トライアル、大黒天物産はディスカウントストア、クスリのアオキ、ゲンキーは、生鮮もあるフード＆ドラッグ（食品売上が過半を占めるタイプのドラッグストア）、神戸物産は業務スーパーチェーンの運営会社、そして、食品スーパーで最も伸びが大きいものとして、中四国のハローズも入っている。

スーパーの平均値も価格上昇を反映しているため、＋4.0％ほどで推移しているのだが、好調なこのグループは＋5.0〜15.0％あたりで推移しており、他社からシェアを奪って成長していることがわかるだろう。

好調なチェーン点の共通点を調べると…

これらのチェーンにおおむね共通しているのは、コストを抑えた運営が可能な仕組みを構築しているため、売上高販管費率が低く、そのため、利幅を削った商売ができる力がある、ということであろう。

次の図は上記の売上好調企業の粗利率と販管費率を抽出したものであるが、この傾向がみられる。好調企業の多くは販管費率が低く、スーパーの平均値が25％であるのに対して、だいたい20％あたりに抑えているため、粗利率も抑えめで販売することができているようだ。





ただ、この表の違和感は、あのディスカウントストア・ドンキのPPIHや、食品が安く買えると評判のフード＆ドラッグであるクスリのアオキの2社の粗利幅がスーパーの平均値を上回っていることだ。

しかし、この違和感が、両社の集客力と儲けの秘訣といってもいいだろう。彼らは、商品別に集客商材と収益商材をうまくミックスして安さを演出している商売上手なのである。

食品で集客して、ついで買いを誘う

ドンキの商品別粗利率はIR資料にそのまま開示されてはいないので、有価証券報告書の商品販売、仕入額から差益を計算したものであるが、結果は次のとおり。家電、日用雑貨が28％台、時計ファッション、スポーツ・レジャーなどは32〜37％の利幅を確保しているのに対して、食品は20％ちょっととかなり低い水準で、トータルで26％以上の利益率を確保するという構造になっている。





全社ベースの販管費率が24％台であることを考えれば、食品については、表面上は逆ザヤ（個別にはそうではない）にもみえる薄利の商売ということになる。このデータからわかることは、ドンキは薄利の食品で集客し、ついで買いの非食品を売って、相応の利益を確保している、ということである。

こうした粗利ミックスの手法は、小売業では一般的であり、何を薄利で売って集客し、何を売って利益を確保するか、ということは、商売の基本なのである。

成長を続けるドラッグストア業界を牽引するフード＆ドラッグも全く同様のロジックでできている。次の図はフード＆ドラッグ2社の粗利ミックスを表示したものだが、これも薄利の食品を集客材とし、利幅の大きい医薬品、化粧品をついでに買ってもらい収益を確保する、という構造になっている。集客材というものは、購買頻度の高い商品で来店する回数を増やすため、他のジャンルより購買頻度の高い食品が効果的なのだ。





ちなみに、さらに細かく見ていけば、食品の中でも商品ごとの利幅は違う。以下はある程度商品別の粗利を公表、もしくは推計可能な食品スーパーを抽出して、集客商材を黄色で網掛け、収益商材を朱で網掛けしたものだ。





会社によって異なるが、おおむね、青果、グロサリー（一般食品）で集客し、惣菜と精肉、鮮魚で収益を確保するという傾向があるようだ。青果はスーパーの入口の季節感を彩る売場であり、収益より集客の効果が期待されている。

そして、工業製品であり競合と価格比較が可能なグロサリーは、薄利で安さを競うしかない、ということである。そして、価格比較がしづらい精肉、鮮魚、そして内製品も多い総菜で、収益を稼いでいくという構造が一般的なのである。

物価高に苦しむ消費者がお得に買うコツ

と、ここまで小売業の粗利ミックスの構造についてみてきたのだが、要は何を言いたいかというと、物価高に苦しむ消費者にとって「お得」なのは、各社の集客材を買うことだ。薄い利幅で買うことができれば、少なくともコスパはいい可能性が高く、結果的に安い買物ができる確率は高くなる。

つまり、食品を買うのであれば、食品以外の収益材を持っているチェーンで買うほうがリーズナブルに買える、ということである。ただ、食品の品揃えは圧倒的にスーパーのほうがいいわけで、ディスカウントやフード＆ドラッグだけでは必要なものを買い揃えられないかもしれない。つまりは、面倒でも複数店を回らないと全部揃わない、という状況になりつつあり、節約志向を追求するにも、かなり手間がかかる、ということであろう。

こうした事情も、PBで多くの商品をカバーしている大手スーパーにとって、有利に働いているのかもしれない。複数の店を探し回らなくても、安いPBで一通り買い揃えることができるのがイオンなどの大手スーパーであろう。

消費者の一部がそう思うだけで、かなりのシェアが変動する。毎月出ている帝国データの「食品主要195社」価格改定動向調査（2025年9月）では、昨年を上回るペースで食品の値上げが進んでいることが明らかになっており、消費者の節約志向は強まるばかりである。

そんな中、9月末にはイオンが、トップバリュ商品60品目の値下げを発表した。当然、限られた品目の値下げではあるものの、これを買いに行けばついでに他の商品も買って帰るだろう。値上げラッシュの継続は、幅広いPBを取り揃える大手にとって、一気にシェア拡大を実現する大きなチャンスと化しているようだ。

過去の常識が通用しなくなる時代に突入

最後にひとつ、ディスカウントスーパー、大黒天物産の衝撃の粗利ミックスについて触れておきたい。この会社も元々はグロサリーの利幅を抑えて集客し、生鮮で利益を稼ぐタイプの構造であったのだが、グロサリーのPB化、そして自社内製化を進めて、利益が十分確保できるようになったことで、生鮮で稼ぐことをやめたのである。





今ではこの会社の生鮮は利幅どころかほぼ原価（利幅はマイナス）で売っているのであり、かつての収益材と集客材を入れ替えたことで、消費者が劇的に安い生鮮を手に入れられる店になった。

こんな粗利ミックスの小売りチェーンを他では見たことはない。こうしたこともあって、この会社はここ5年ほどで最も売上高を増やしたスーパーの一つとなった。経済環境がインフレへと変わったことで、小売業における過去の常識が通用しなくなる時代に入ったことを感じる。

（中井 彰人 ： 流通アナリスト）