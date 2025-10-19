THE ALFEE¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢¹âÃæÀµµÁ¡Ä¡Ä¥Ç¥Ó¥åー40Ç¯Ä¶¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÎÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°
¡¡º£½µËö¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬³ÆÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åー51¼þÇ¯¤ÎTHE ALFEE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÃæÀµµÁ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¤À¤Þ¤µ¤·¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢¤½¤·¤ÆÍè¤¿¤ë10·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÊÆÊÆCLUB¤È¤¤¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£THE ALFEE¤ÏÂç·¿¥Ä¥¢ー¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï70ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ
¡¡THE ALFEE¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢52Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÂç·¿¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー51¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ØHEART OF RAINBOW¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Î10·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØTHE ALFEE Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µËö¤Î10·î18Æü¤È19Æü¤Ë¤ÏÅìµþ·Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ç2DAYS¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¹±Îã¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¿¤Ò¤í¤ß¤â¤Þ¤¿¡¢1972Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é53Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤òÁö¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡ØHiromi Go Concert Tour 2025 ¡È70 YEARS a GO¡ª¡É¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Á´¹ñ36¸ø±é¤Î¥Ä¥¢ー¤òÅ¸³«¤·¡¢70ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ø±é¥Æー¥Þ¤Ë¡ÈÉü¹ï¡É¤È¡È¿Ê²½¡É¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢10·î18Æü¤È19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë10·î18Æü¤Ï¶¿¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¶Ê¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡È70ºÐ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¹ç·×70¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë2Æü´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬º£Ç¯5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¸Ì¿¤Î¼ù～Tree of Life～¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥½¥íÄÌ»»45ºîÌÜ¡¢¼«¿ÈÄÌ»»50ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥Ç¥å¥ª·¥°¥ìー¥×¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿µÈÅÄÀ¯Èþ¤È¤Î¶¦ºî¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÀ¸Ì¿¤Î¼ù～Tree of Life～¡Ù¤ÏÁ´42¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ËÜÆü10·î19Æü¤Ë¤Ï¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¹âÃæÀµµÁ¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢ÊÆÊÆCLUB¤âº£½µËö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ
¡¡¹âÃæÀµµÁ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£1970Ç¯Âå¤è¤ê¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó～¥í¥Ã¥¯³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢Ì¾¶Ê¡ÖBlue Lagoon¡×¤äÌ¾È×¡ØÆúÅÁÀâ THE RAINBOW GOBLINS¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×ºÆÉ¾²Á¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤â¡ÈTAKANAKA¡É¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 9·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¹âÃæÀµµÁ SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2025-2026¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹ñÆâ15ÅÔ»Ô18¸ø±é¤òÍ½Äê¡£º£½µËö¤Ï10·î18Æü¤ËÂçºå·Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¡¢19Æü¤Ë¿ÀÆàÀî·¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Ø¤â»ëÌî¤ò¹¤²¤¿°ÕÍßÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ï¡¢¸½ºß¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó with ¸Î¶¿³ÚÃÄ 10¼þÇ¯ Concert Tour 2025 ～blue eggplant field～¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¡¦¸Î¶¿³ÚÃÄ¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î16Æü¤È17Æü¤ÎµþÅÔ·¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ¡¢19Æü¤Î¼¢²ì·¼¢²ì¤Ó¤ï¸Ð¥Ûー¥ë¸ø±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÌÃÖ¡£¥Ä¥¢ー¤ÈÀ©ºî¡¢¤È¤â¤ËÀºÎÏÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÊÆÊÆCLUB¤â¡¢ÀáÌÜ¤òÌÜÁ°¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã ～ÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤～¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£»öÁ°¤Ë¡È±éÁÕÍ½Äê¶Ê¡É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖShake Hip!¡×¡¢¡ÖFUNK FUJIYAMA¡×¡¢¡Ö·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ³Ê¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢10·î18Æü¤È19Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ²»³Ú¥·ー¥ó¤òÆø¤ï¤»¤¿Èà¤é¤¬¡¢40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤¦²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é40Ç¯¡¢50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¾ðÇ®¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Îºâ»º¡£Ì¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬³ÆÃÏ¤ÇÇ®±é¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤Î½µËö¡¢Èà¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸= Z11¡Ë