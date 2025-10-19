ド軍25億円男は「観客という別の視点から見ている」PSはロースター外で“退団”の可能性も「取り組むべきことがいくつかある」
ポストシーズンで出番のないコンフォートが米紙に心境を語っている(C)Getty Images
ドジャースが現地時間10月17日、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に5−1で勝利。2年連続でワールドシリーズ進出を決めた。
【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック
大谷翔平はポストシーズンでは不振を極めていたが、この日の第4戦で3本塁打を放ち、投げては7回途中無失点10奪三振と圧巻の投球を見せると、今シリーズのMVPに輝いている。
また、ポストシーズンに入り輝きを放ったひとりとして、クローザーに抜擢された佐々木朗希が挙げられる。この日も9回に7度目の登板で1イニングを1安打無失点で終え、“胴上げ投手”となった。
大舞台で持ち味を発揮した選手もいれば、レギュラーシーズンでは起用されながら、ポストシーズンでは出番のない選手もいる。外野手のマイケル・コンフォートだ。
米紙『New York Post』は、そのコンフォートについて「メジャーリーグでのキャリアで最悪のシーズンを終えた今、この32歳の外野手は、チームが再びワールドシリーズで優勝する可能性を、観客という別の視点から見ている」と伝えた。
「ワイルドカードラウンドと地区シリーズと同様に、ナ・リーグ優勝決定シリーズのロースターからも外されたコンフォートは、負傷者が出た場合の代替選手として出場の準備を続けているが、同時に失望も認めている」とし、同紙にこう語ったという。
「この経験を楽しみ、すべてを吸収しようと努めている。そして、このシリーズか次のシリーズで自分が必要とされる場合に備えて、準備を続けるつもりだ。でも、間違いなくロースターに入れなかったことはモチベーションになっている。だから、取り組むべきことがいくつかあるので、オフシーズンに入ってそれらを解消し、どうなるかを見てみようと思う」
そして「個人的には、今シーズンは厳しいものだった」と振り返り、「多くの困難な時期があったが、これほどのレベルの高いチームにいるわけだから、このチームでの自分の役割という考え方を再調整する必要があった。そのため、少しの適応期間が必要で、シーズン終盤にかけて、自分が置かれた役割で必要なことをもっと実行できるようになった」と、手応えもあったことを口にした。
今季から1年1700万ドル（約25億円）で加入したが、ドジャースというチームについて「すべてが一体となって機能し、チームとしてどのようなアプローチをとっているかを見るのは本当に印象的で目を見張るものがある」と感銘を受けた。
チームは25年ぶりの世界一連覇を目指している。果たしてワールドシリーズのロースターには食い込めるのか。このまま出番がなければ、ドジャースを退団する可能性が高まってくる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]