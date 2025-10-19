ÆóÅáÎ®¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ä¶¤¨¤¿ÅÁÀâÂÇ¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÁÛÁü¡É¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡¢°ã¤¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆóÅáÎ®¤Î¿¿¿ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6²ó0/3¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.158¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¡£·Ú¡¹¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¡£»î¹çÁ°¤«¤é¡Ö¶²¤¤¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ë¡Öº£Ìë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ìÌÌ¤Î°ìÉô¤Ë²æ¡¹¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿³èÌö¤Ï¡¢ÊÆµå³¦Æâ¤Ç°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²÷Åê¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Í¥¾¡¤Î·ü¤«¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ë°î¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Î3ËÜÎÝÂÇ¤ò°ìÂÎÃ¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼±¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í´Ö¤Ë¤âµï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼«Í³¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¡¢¤½¤·¤ÆTV¥²¡¼¥à¤ÎÈÏáÆ¤âÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ç»³ËÜÍ³¿¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÇ¾¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÇÉÁ¤±¤ëÍýÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö°ÎºÍ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¼«Á³¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤¬º£¸å¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¡ÊÉáÄÌ¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢æÆÊ¿¤Ï¤½¤ÎÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¿Í¤Ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡¢°ã¤¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤½¤ÎÆóÅáÎ®¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ20¾¡¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï50ËÜÂÇ¤Ã¤ÆMVP¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï²½¤±Êª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»þ¤«¤éÌó6Ç¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Ì¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È´é¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÁÛÁü¤·¤¿ÆóÅáÎ®¤Î¼¡¸µ¤âÄ¶¤¨¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤Î¡Ö1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤â¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í°¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
