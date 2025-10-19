◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

立大はエースの馬場賢人（４年）が欠場したが、１０位で４年連続３１回目の出場を決めた。馬場はトラックシーズンの疲労から状態が上がらず、大会１週間前に出場回避が決定。「正直マジかよというような、精神的ダメージが僕も他の選手もあった」と話す主将の国安広人（４年）をはじめ、チームに動揺が走ったという。それでも、「ある意味メンバーが団結するきっかけになった」（同主将）と原田颯大（３年）がチームトップの全体２０位、国安も全体３３位と粘りを見せ、最後の切符をつかみとった。

「チームトップでタイムや順位を稼ぐ役割だったが、個人としては悔いの残る走りだった」と主将の表情は厳しい。高林祐介監督（３８）は「力を底上げしないと戦えないというのが如実に出ている」と明かす。目標とする６４年ぶりのシード獲得へ、安堵（あんど）と危機感が同居する突破だった。（古澤 慎也）