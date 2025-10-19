Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ宮沢裕樹（３６）が、４か月ぶり先発ピッチで上位進出への夢をつなぐ。札幌は１９日、アウェー・富山戦に臨む。前節・山形戦（１●２）で今季初得点を挙げた宮沢が、６月１５日の今治戦（２△２）以来、１４試合ぶりのスタメン出場が濃厚。引き分け以下で自動昇格の可能性が消える、勝たなければいけない戦いで、フィールド選手最年長が攻守を活性化させていく。

苦境の中での戦いも、宮沢の視線は前だけに向けられた。富山戦で引き分け以下なら、２位以内の自動昇格の芽は完全に絶たれる。暫定ながらプレーオフ圏６位との勝ち点差１２の１１位で、残りは６戦。「かなりタフでシビアな状況」。そう現実を見つめつつも「勝ち点３を積み上げていくしかないから。まずは富山からしっかりと勝ち点３を取ることにベストを尽くしたい」と３試合ぶり勝利を目指す。

週中の紅白戦では、主力組のボランチで終始プレー。１４試合ぶりにスタメンでピッチに立つことが濃厚だ。左太もも裏痛などけがに苦しみ、今季は出場１２試合、先発は２戦にとどまる。しかし前節・山形戦では出場時間も３５分と、先発以外で今季２番目となる長さを記録。「コンディション的には上がってきている」と久々の先発舞台で手応えを形にする。

３６歳のフィールド選手最年長は、優れた戦術眼で流れを変え、リズムを引き寄せることができる。後のないチーム状況を救うべく、期待を受けての起用に「攻撃のスイッチを入れるプレーを増やしていくことで、今のチームはどんどん前に向いていける。スタートからアグレッシブさを出していけるようにできれば」。２戦連続で先制され、相手ペースに持ち込まれて連敗した嫌な雰囲気を払拭（ふっしょく）したいところだ。

山形戦では０―２から今季初得点となる右ミドルを決めた。「周りが見えちゃうから普段はいい選択肢を探すことの方が多いけど、あれは来る前に打つって決めていた」。０８年にＦＷとして加入した得点能力を見せた一発の勢いにも乗り、宮沢が攻守両面で存在感を示していく。（砂田 秀人）