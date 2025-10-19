¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÃæ±û³Ø±¡Âç¡¢Ìö¿Ê¤Î¡ÖµÈÃû¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¶áÅÄÍÛÏ©¼ç¾¤Î¹¥Áö¤Ç£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¼ó°ÌÄÌ²á¡¡Á°²ó£°£·Ç¯¤ÏËÜÀï£³°Ì
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¥´¡¼¥ë¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Ï¼ç¾¤Î¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê¤³¤ó¤À¡¦¤Ò¤í¡¢£´Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜÁª¼ê¥È¥Ã¥×¤ÇÁ´ÂÎ£·°Ì¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£±£¸Ç¯¤Ö¤ê£±°ÌÄÌ²á¤ØÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºòÇ¯Í½Áª²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎµÈÅÄÎé»Ö¡Ê¸½¥Û¥ó¥À¡Ë¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤ÎÌó£²½µ´ÖÁ°¤Ë¤ÏµÈÅÄ¤ÈÏ¢Íí¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡¢¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î£±¥¥í¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¥é¥¹¥È£±¥¥í¤Ç¡ÊÂ®ÅÙ¤ò¡Ë¾å¤²¤ëÎý½¬¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿£°£·Ç¯¤ÎËÜÀï¤Ï£³°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¡££¶Âç²ñ¤Ö¤ê³ÍÆÀ¤Ø¡¢ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¢¡¶áÅÄ¡¡ÍÛÏ©¡Ê¤³¤ó¤À¡¦¤Ò¤í¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£²·î£³Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£°¦ÃÎ¡¦±©ÅÄÃæ¤«¤éËÀî¹â¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¤ÎË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡££²Ç¯»þ¤Ï´ØÅì³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢£²Éô¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£µ°Ì¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£²°Ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£²Ç¯»þ£¹¶è£²£³°Ì¡¢£³Ç¯»þ£±£°¶è£±£±°Ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬£±£³Ê¬£µ£¸ÉÃ£±£¹¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¬£²£¸Ê¬£³£²ÉÃ£µ£´¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£´£µÉÃ¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¶¥¥í¡£