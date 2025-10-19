レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの南真琴（32）が18日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「SuperGT Rd.7 AUTOPOLIS」と題し、レースの様子を投稿した。

チームの青いコスチューム姿で大会を盛り上げた写真などをアップ。「雨の中サイン会来てくれたみんなありがとう」と感謝の気持ちを記した。

また、別投稿ではプロフィル用撮影の2カットを公開した。真っ赤なTバックのランジェリー姿で「減量シーズン 痩せてた時の自分みてモチベあげてます」と鍛え上げたヒップや背筋も披露した。

ファンやフォロワーからも「健康的な美女子」「仕上がり方半端ない」「素晴らしいスタイル」「美尻」「最高クラスのセクシー」「永久保存版」などのコメントが寄せられた。

南は横浜市出身。14年にレースクイーンデビューし、「日本レースクイーン大賞2023」では審査員特別賞を受賞した。現在はランジェリー会社のモデルなどに加え、シーシャバーのオーナーも務めるなど実業家としても活躍。趣味はアニメ鑑賞、特技は少林寺拳法。愛称は「まこち」。SNSなどでは、仕事やプライベートのファッション、トレーニング動画なども投稿している。