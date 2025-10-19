豪快な毛づくろいをする猫


【漫画を読む】豪快な毛づくろいをする猫だが…!?

先日、『力強い毛づくろい』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年10月14日現在)、今回紹介する漫画も6.2万いいね(2025年10月14日現在)を超える人気漫画家だ。

『力強い毛づくろい』01


ピーちゃんがあぐらをかいて座っていると、キュルガがやって来くる。背中を寄せて気持ちよさそうにしながら、キュルガは毛づくろいを始める。しばらくすると、キュルガの毛づくろいしている様子が背中から伝わってくる。

02


背中を向けていてもキュルガの様子がわかり、ほっこりした気持ちになるピーちゃん。けれどキュルガの毛づくろいは次第にエスカレートしていき、だんだん相撲のように押されてしまう…。

03


キュルガの力強い圧に押されるが、じっと耐えているピーちゃんであった。

キュルガの豪快な毛づくろいに圧倒される飼い主！漫画を読んだユーザーからは「豪快な毛づくろいやね」「めちゃくちゃわかる…！」などの共感コメントがいくつも寄せられている。

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ) 　　 　

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。 　 　　 　 　 　 　