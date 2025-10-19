【ネコ漫画】愛猫の毛づくろいに圧倒される飼い主!?その姿に「豪快な毛づくろい」などの共感コメントがSNSで多数
【漫画を読む】豪快な毛づくろいをする猫だが…!?
先日、『力強い毛づくろい』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年10月14日現在)、今回紹介する漫画も6.2万いいね(2025年10月14日現在)を超える人気漫画家だ。
ピーちゃんがあぐらをかいて座っていると、キュルガがやって来くる。背中を寄せて気持ちよさそうにしながら、キュルガは毛づくろいを始める。しばらくすると、キュルガの毛づくろいしている様子が背中から伝わってくる。
背中を向けていてもキュルガの様子がわかり、ほっこりした気持ちになるピーちゃん。けれどキュルガの毛づくろいは次第にエスカレートしていき、だんだん相撲のように押されてしまう…。
キュルガの力強い圧に押されるが、じっと耐えているピーちゃんであった。
キュルガの豪快な毛づくろいに圧倒される飼い主！漫画を読んだユーザーからは「豪快な毛づくろいやね」「めちゃくちゃわかる…！」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。