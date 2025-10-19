【VT COSMETICS】新作ピールマスク登場！美肌ケアが手軽にできる♪

韓国発のスキンケアブランド、VT COSMETICSから新作ピールマスクが登場！2025年10月11日（土）より、全国のロフト・PLAZA・MINiPLAで順次先行発売されます。この新作マスクは、「引き締めケア」と「水光ケア」の2つの肌コンセプトを追求し、その日の肌悩みに合わせて選べるのが魅力。さらに、今だけ数量限定で＋1枚おまけがついた特別仕様で登場。自信が持てる素肌を目指せるアイテムです。

2つのケアアプローチで肌悩みにアプローチ



VT COSMETICSの新作ピールマスクは、肌悩みに合わせた2つのケアアプローチが特徴です。「V-LINE PEEL MASK」は、キメを整えながら引き締め、つるんとしたVラインの印象へ導いてくれます。

マンデル酸やカフェインが角質ケアと引き締めをサポート。もう一つの「WATER PEEL MASK」は、角質ケアとともに保湿もサポート。

ヒアルロン酸がたっぷりのうるおいを与え、しっとり輝く水光肌に仕上げてくれます♪

LANEIGEの新作リップが登場♡ホットココア＆チョコの甘い香りで冬の唇ケアを♪

数量限定！おまけ付きでお得にゲット

新作ピールマスクは、数量限定で＋1枚のおまけがついてくる特別仕様で登場！通常価格税込770円のマスクに、さらに1枚が追加されるので、よりお得に購入できるチャンスです。

お近くのロフトやPLAZA、MINiPLAで手に入るこの機会をお見逃しなく。

マスクの内容は、肌悩みに合わせて「引き締め」「水光」の2タイプから選べるので、ぜひ自分の肌にぴったりのものを見つけてくださいね♡

どこで購入できる？発売店舗情報

VT COSMETICSの新作ピールマスクは、2025年10月11日（土）より全国のロフト・PLAZA・MINiPLAで順次先行発売されます。

店舗によっては、取扱いのない場合や在庫状況が異なる場合があるので、事前にチェックするのがオススメです。

また、VT COSMETICS公式オンラインストアやSNSでも、商品情報を確認できるので、店舗に足を運ぶ前にチェックしておくと便利ですよ♪

今すぐゲットして素肌美を手に入れよう！



VT COSMETICSの新作ピールマスクは、肌悩みに合わせて「引き締めケア」と「水光ケア」を選べる画期的なアイテム。数量限定のおまけ付きでさらにお得に手に入るチャンス！

肌をしっかりとケアし、素肌に自信を持ちたい方にぴったりのマスクです。全国のロフト・PLAZA・MINiPLAで順次発売中なので、ぜひチェックして、理想の肌を目指しましょう♡

お近くの店舗で、ぜひお試しくださいね♪