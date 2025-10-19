きょう19日（日）以降、秋の色が濃くなっていきそうです。その原因は、上空に流れ込む寒気です。この寒気の影響で、最高気温は前日より低い所が多く、北海道では雪の降る所もあるでしょう。

■北海道 峠道の運転は積雪に注意

きょう19日（日）は東北を中心に晴れて、そのほか曇りや雨の所が多くなりそうです。外出の際に雨が降っていなくても、晴雨兼用の傘があるといいでしょう。夜遅くになると、北海道の標高の高い所を中心に雪が降り、あす20日（月）朝にかけて積もってきそうです。

■北風ヒンヤリ 日本海側は気温大幅ダウン

きょう19日（日）の最高気温は前日より低い所が多く、特に日本海側では大幅に低くなるでしょう。全国的に北風も強めに吹く見通しのため、体感温度は実際の数字よりも低くなるかもしれません。また、朝より夜の方が冷える所が多くなりそうです。

【きょう19日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路:15℃

青森 :16℃ 盛岡:18℃

仙台 :20℃ 新潟:18℃

長野 :17℃ 金沢:21℃

名古屋:23℃ 東京:22℃

大阪 :24℃ 岡山:22℃

広島 :24℃ 松江:22℃

高知 :26℃ 福岡:24℃

鹿児島:29℃ 那覇:32℃

■週明け以降も寒気の影響続く

あす20日（月）以降も上空に寒気の流れ込みが続き、北海道では標高の高い所を中心に雪が降るでしょう。平地でも初雪の便りが届くかもしれません。東日本や西日本でも秋の色が濃くなり、東京都心の最高気温は、あさって21日（火）から24日（金）にかけて20℃にも届かないでしょう。

また、朝晩の肌寒さは増して、秋用のコートや毛布が活躍するようになってきそうです。北風の強い状態もしばらく続きますので、この先はより一層、服装選びや体調管理に気をつけて過ごした方がいいでしょう。