◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第４戦 ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）

日本ハムに勢いが出てきた。３回１死一塁で山県が同点三塁打。初回にバントを失敗していたから、少し打席で考えたりしがちだが、初球から迷わず打ちにいったところに若さがもたらす勢いを感じた。元々、打力のあるチーム。その中心となるレイエスの状態がいい。３回に高めに抜けたフォークをセンターに勝ち越し２ラン。７回には内角の難しい真っすぐをレフトに運んだ。今は投手からすれば投げる球がない感じだろう。

１、２戦と打線が湿り重苦しいムードだったものの、３戦に６点を奪ったことで本来の姿を取り戻し、いい流れと攻撃的な雰囲気を作り出している。

一方でソフトバンクは柳田、柳町にはヒットが出ているが、首位打者の牧原大が３戦無安打で、この日はスタメンを外れ、栗原も２試合連続の３三振。短期決戦の難しいところだが、シーズンで結果を出していたこの２人が打たないと苦しい。

数字上はまだソフトバンクが有利であることは確かだが、わからなくなってきた。第５戦をハムが取ると、さらに勢いが加速する。ソフトバンクとすれば、どうしても第５戦で決着をつけたいところだろう。（野球評論家・清水 隆行）