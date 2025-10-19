◆明治安田Ｊ２リーグ 第３３節 徳島４−０磐田（１８日・ヤマハ）

ジュビロ磐田は０―４で徳島に大敗した。安間貴義監督（５６）の就任２戦目だったが、連勝は逃した。プレーオフ圏の暫定６位・千葉との勝ち点差は４に広がった。

まさかの展開だった。２連勝を狙った磐田は、俊足のＦＷルーカスバルセロスに何度も左サイドを突破され、前半だけで４失点。先月２７日の大宮戦（３●４）に続く大量失点に、スタンドは静まりかえった。

序盤は主導権を握った。前線からのプレスが奏功し、開始２分にはＤＦ松原后（２９）が惜しいミドルシュート。だが同１３分の失点から流れは徳島へ。こぼれ球を拾われ、球際で勝てず、２人がかりのプレスも、個の力ではがされた。「徳島の選手をたくましく感じた。うちはシビアな練習をしてこなかった」と指揮官は厳しい表情だった。

「切れたら終わり」とＦＷ渡辺りょう（２８）が振り返ったように、イレブンは後半も必死にボールを追った。だが決定機をほとんどつくれないまま９０分が終わった。４点差の黒星。Ｊ１だった昨年７月の湘南戦で０―５があるが、Ｊ２では２０１４年の横浜ＦＣ戦（０●４）以来。ホーム２試合で計８失点は屈辱だ。

残り５試合。「あと１か月、必死にやっていく」と監督。ＭＦ倍井謙（２４）も「チャレンジャーというマインドで、なんとしてもプレーオフ圏内に滑り込む」と力を込めた。

（里見 祐司）

◇締結 磐田―１８所属で来季の昇格が内定していたＭＦ石塚蓮歩（１７）と１７日付でプロ契約を締結したと１８日、発表。今後はトップでの活動が中心となるが、ユースの公式戦にも出場できる。