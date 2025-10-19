17日（金）の「本日はダイアンなり！シーズン2」は神戸市中央区のメリケンパークからスタート。

©️ABCテレビ

海外からの観光客であふれる中、岩手から観光に来たという男性を捕まえた2人。岩手と聞いてすぐに「天津木村さん」（岩手県に移住中）を思い出す。

©️ABCテレビ

岩手で有名かどうかを尋ねると「地元ではめちゃくちゃ有名」とのこと。「向こうでもスケベなことをしているのかな？」と聞こうとすると間髪入れずに「あんましてないです」と言われ「向こうでは隠してはるねん」と見つめ合ってニヤニヤする。

©️ABCテレビ

追い打ちを掛けるようにユースケが「大阪時代はめちゃくちゃドスケベだったってことは知れ渡っていないんですかね？」と言うと、「でもエロ詩吟の…」とちゃんと知られてはいるようで一安心する2人。

【動画】あの大人気先輩は岩手でもスケベなことをして大活躍している!?

その後、岩手県の魅力を語っていく中、ユースケが「行きたい県の1個やもん、岩手」と言い出す。津田に「ウソつけっ！」とツッコミを入れられながらも、「たまに岩手のことを思い出したりする」と真顔。

©️ABCテレビ

津田が「岩手のどこに行きたいねん？」と聞いてくると、「岩手の田舎の方とか…」と曖昧な答えで笑わす。

神戸が大好きと続ける男性は、「街並みがキレイで、港の雰囲気がオシャレで、街もあって山もあって…」とオシャレなところに惹かれると語ると、すかさず「撮影クルーとかもみなオシャレでしょ」と自慢し始めるユースケ。「これが神戸のクルー」と言うも、津田が「やめてくれ！ ダサくて有名な関西屈指のおじさん達」とツッコミを入れつつ苦笑い。

©️ABCテレビ

「東京のクルーはもっと短パンを履いて、オシャレな人が多い」とポロシャツ＆チノパンが多い関西の撮影クルーとの違いを伝えるも、最後までユースケは「負けてへんよ」と考えを改めなかった。

©️ABCテレビ

その後も、愛媛から万博観光のついでに訪れた家族連れや内定式に向かう地元の大学生など、オシャレな街を訪れたさまざまな人と触れ合った2人。

©️ABCテレビ

そんなオシャレなクルーと街ブラをするダイアンのロケの様子は、10月17日に放送されたバラエティ番組『本日はダイアンなり！シーズン2』（ABCテレビ）で公開された。