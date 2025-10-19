ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¡¥¨¡¼¥¹ÇØÈÖ¾º³Ê¤Î²¼»³ÂçæÆ¤¬1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç½éÀïÆÍÇË¡Ö¸©Âç²ñ¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ØÁ°¿Ê
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¶áµ¦Âç²ñ1²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©4-1¶áÂç¿·µÜ¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬½éÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢Æ±¹»½é¤È¤Ê¤ë3µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£Ê¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ11¤«¤é¥¨¡¼¥¹ÇØÈÖ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ºÇÂ®135¥¥íº¸ÏÓ¡¦²¼»³ÂçæÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¡¢9°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡£9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ´°Éõ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï½é´°Åê¤Ë¡Ö½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¸©Âç²ñ¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏNPB¥¹¥«¥¦¥È¤âÃíÌÜ¤·¤¿ºå²¼Îú¤äÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê¤È¤â¤Ë3Ç¯¡Ë¤é¹¥Åê¼ê¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀèÇÚÅê¼ê¿Ø¤«¤é¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò½¬ÆÀ¡£¡ÖÀèÇÚ¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£