◇秋季高校野球近畿大会1回戦 智弁学園8-6近大付（2025年10月18日 さとやくスタジアム）

来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる近畿大会が18日に開幕し、1回戦3試合が行われた。5年ぶりの選抜出場を目指す智弁学園（奈良）は、近大付（大阪）を最大5点劣勢から逆転勝利で下して初戦突破。プロ注目の最速147キロ左腕・杉本真滉投手（2年）が6失点も、15三振を奪って完投勝利を飾った。東洋大姫路（兵庫）は近大新宮（和歌山）、滋賀学園（滋賀）は乙訓（京都）を下して8強に進んだ。

智弁学園の杉本が3回までに4安打6失点を許しても、小坂将商監督は交代を考えなかった。それはエース左腕の力を認めるからこそだ。「全てにおいて伊原より上ですから」。昨秋ドラフトで阪神に1位指名され、新人王候補にも挙がる伊原を上回る潜在能力を有する左腕。同監督からの言葉は「冷静になれ」のみだった。心を整えると、最大5点劣勢から逆転勝利に導く快投が始まった。

得意球のスライダーを生かし、4回以降は無失点と立て直した。15奪三振を数え、178球を投げ抜く完投勝利。「これだけ打たれたのは初めて。でも監督の言葉で落ち着くことができました」と変身の裏側を明かした。

伊原は高2秋時点での自己最速が130キロ台中盤だった中、杉本は今秋に最速147キロを計測した。「ベース上でひと伸びさせるイメージです」。さらに、当時は多彩な変化球を操る技巧派だった伊原に対し、杉本は直球を軸に攻める本格派。社会人野球を経験した先輩とは対照的に、「力が通用するか知りたい」と高卒でのプロ入りも見据えている。

小坂監督は、2人の違いをもう一つ付け加えた。「伊原には勝ち運がないな…と思っていた」。杉本は、大逆転勝利に導く勝ち運まで持ち合わせている。「次までに直球を見つめ直して抑えたい」。東洋大姫路との準々決勝に勝てば、来春選抜出場に当確ランプがともる。1年夏以来となる甲子園登板を目指し、次回は隙すら与えない。（河合 洋介）

◇杉本 真滉（すぎもと・まひろ）2008年（平20）7月8日生まれ、兵庫県明石市出身の17歳。小1から枝吉パワーズで野球を始めて投手、外野手など。中学では神戸中央シニアに所属。智弁学園では1年春からベンチ入りし、同夏に背番号18で甲子園出場。50メートル走6秒9、遠投90メートル。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。