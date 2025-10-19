◇パCSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク3―9日本ハム（2025年10月18日 みずほペイペイD）

球種の選択に間違いはなかった。ただ、状況判断と意識はどうだったか。ソフトバンクの先発・大関の痛恨の一球で試合の流れを手放した。

1―1の同点とされた3回1死三塁。絶好調のレイエスに初球の131キロフォークを中堅左へ運ばれた。コースは外角。ストライクからボールゾーンに落ちるのではなく、小久保監督が「大関のは甘かった」と振り返ったように、ちょうどバットが届くゾーンへのフォークだった。

状況を考えれば一発だけは避け、四球でもいい場面。そこで甘く入ったのは、球種への信頼度が大きすぎたのかもしれない。捕手の嶺井は「今日は直球もよかったけど、初球に一番いい球種を選択した」と言った。今季の大関の対レイエスは4打数無安打2三振。直近の9月18日の対戦では低めのフォークで空振り三振と三ゴロだった。大関にとって「低めのフォーク」は自信の球種。ただ、今のレイエスには、ストライクゾーンのフォークは通用しなかった。（秋村 誠人）