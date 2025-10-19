【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、驚愕の“爆速場外弾”→188キロ弾丸ライナー

10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った驚愕の場外弾が話題となっている。

ドジャースが1回表に大谷の先頭打者弾などで3点リードのまま迎えた4回裏・2死走者なしの場面。この打席で大谷は、2番手チャド・パトリックとの対戦となったが、そのパトリックが長打を警戒し、遠い球で誘いにかかるところを大谷はしっかりと見極め、カウント3-1とすると、迎えた5球目、パトリックが投じた143km/h、内角膝元のカットボール球を大谷は待ち構えていたかのようにフルスイング。すると打球は豪快な打球音を響かせながら、瞬く間にセンター方向へと舞い上がり、そのまま軽々とフェンスのはるか上空を越えて場外へ。この日2本目となるアーチは打球速度116.9マイル（約188.13km/h）、飛距離469フィート（約142.9メートル）をマークする場外ホームランとなった。この驚愕の場外弾にファンからは「なんで？w」「飛ばしすぎ」「人間やめたんか」「もう怖いわｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、10月15日（日本時間10月16日）に行われた“異例のフリーバッティング”でライトスタンドの屋根部分にまで達する特大の飛球を放ち、話題となったばかり。チームメイトたちも驚きを禁じえなかった特大の柵越えが、この日は遥かに上回る形で、実戦でも再現された形となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



