【ぼくたちん家 第2話】ほたるの秘密明らかに 玄一を待ち受けていた予想外の新生活
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第2話が19日に放送される。
及川が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
初回放送後には、X（旧Twitter）で「ぼくたちん家」「ミッチー」など関連ワードがトレンド入り。視聴者からは「日曜夜にほっこり、前向きになれる作品だった」「ほんわかドラマでありながらも、随所に核心を突くセリフが散りばめられていて、考えさせられる」「ほろりと泣いてしまった」「玄一と索、ほたるの関係が今後どうなっていくのか気になる」「3人が歌うエンディングが可愛すぎる！」と多数の反響が寄せられた。ファミリーサイズのアイスを抱えて「独り占めは、ひとりじゃないとできないからさ」とつぶやく玄一の姿には、「ひとりでいるときのその気持ちわかる」「ここからどんなストーリーが展開されるんだろう」と早くも今後の展開に注目が集まっている。
先週放送された第1話では、玄一がひょんなことから知り合った索に索の元カレと家を買ったらどうかと提案。「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう！」。索に幸せになってほしくて言ったものの、ドン引きされてしまう。落ち込む玄一に、アパートの隣人・ほたるが「私、あなたを買います」と、いきなり3000万円を持って来たところで幕を閉じた。
第2話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットが到着。ほたるが玄一と親子契約書を締結しようとしているシーンや、玄一がほたるの父親のフリをして学校を訪れるシーン、車中泊している索に歩み寄る玄一などのカットが解禁。中3にもかかわらずアパートで1人住まいのほたるが、なぜ大金を持っているのか？そして、ほたるの担任・索が口にする「事件」とは？戸惑う玄一に、思いもよらない新生活が待ち受けていた。
「家を買うってどうですか？」。玄一は、ひょんなことから知り合った、人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・索に、家を買おうと提案。「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう！」。索に幸せになってほしくて言ったものの、ドン引きされてしまう。
落ち込む玄一に、アパートの隣人・ほたるが、「家、欲しいんですよね？私、あなたを買います」と、いきなり3000万円が入ったスーツケースを持って来た。索の生徒で中学3年生のほたるは、アパートに1人で住んでいて、まともに学校に行かずトーヨコ通い。ロクデナシな父・仁（光石研）は離婚して新しい家族を持ち、母・ともえ（麻生久美子）も家を出て行ったまま戻ってこないようだった。なぜか3000万円という大金を持っていたほたるは「このお金あげるんで。あなたはこれで家を買って、その代わりに私の親のフリしてください」。学校との面倒くさいやりとりがある時だけ、親のフリをしてくれればいいと言う。面食らう玄一が事情を聞いても、ほたるは何も答えてくれない。
一方、恋人・吉田（井之脇海）との同棲を解消したばかりで家がない索。差し当たって、玄一が勤める動植物園の駐車場に勝手に車を止めて車中泊。朝起きると腰が痛いし、着替えの靴下は片方だけ見つからないし、おまけに玄一がおせっかいを焼きに来て、もうウンザリ。早くちゃんとした部屋を探さなきゃ…と思っていた矢先、園の警備員に注意され、駐車場を追い出されてしまう。
玄一のスマホに、索から電話が来る。駐車場を追い出されたことを心配する玄一に、「それよりも、ほたるさんの件ですけど」。玄一とほたるを親子だと信じて疑わない索は、ほたるの進路も含め、警察を交えて面談がしたいと言う。「事件のこと、今のお父様の状況など、お話しいただくことになると思います」…事件？警察？何が何だかサッパリ分からない玄一。アパートの大家・井の頭（坂井真紀）も、ほたるの秘密を知っているようだった。事件って何？3000万円は一体何のお金？進路に悩むほたるの秘密って…？戸惑うばかりの玄一に、思いも寄らない新生活が待ち受ける。
