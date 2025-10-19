◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回１４位敗退の東海大は５位通過。昨年は熱中症のため、ゴール手前１０メートルで途中棄権したロホマン・シュモン（４年）は個人８７位、チーム６番手と好走し、２年ぶり５２回目の出場に貢献してリベンジを果たした。

１年前、届かなかった１０メートルをロホマンは約２秒で駆け抜け、笑顔でゴールした。「昨年は１７キロくらいから意識が朦朧（もうろう）としていましたが、今年は余力があって、ラストスパートができました」。２年ぶりの復活出場をチームメートと喜び合ったロホマンは笑顔でレースを振り返った。

東海大とロホマンには２大会連続で試練があった。最初は２４年第１００回大会。当時２年で１０区を担ったロホマンは１０位でタスキを受けたが、区間２０位と苦戦し、１１位でシード権（１０位以内）を逃した。第１０１回大会は予選会から戦うことになり、立川で２度目の試練が待っていた。季節外れの暑さでロホマンは熱中症に陥り、残り１５０メートルで倒れた。両膝をつきながらゴールを目指すも、１０メートル手前で棄権。チームは１４位で連続出場は１１年で途絶えた。

「チームメート、特に４年生の先輩に申し訳なかったです」と話すが、ロホマンを責める仲間は一人もいなかった。１００メートル以上を四つんばいで進んだため、両膝に深い擦り傷を負った。力尽きるまで戦った証しだった。前主将の梶谷優斗（現住友電工）に「ロホマンの責任ではない。チーム全体の責任だ。落ち込んでいても何も始まらない」と励まされ、再び走り出した。

昨年の予選会は主力の欠場者が相次ぎ、今夏から医学部と連携して起床時や就寝前、練習後に血圧や体温、血糖値などを計り、糖分をとるタイミングを学んできた。主将の花岡寿哉（４年）は「今年は誰が走っても通過できる状態でした」と胸を張った。

リベンジはまだ残っている。「ホッとしている気持ちはありません。ここがゴールではないので。本戦ではシード権獲得が目標。僕はそのためにもう一度、１０区を走り、区間賞を取るくらいの力をつけたい」とロホマン。２１年以来のシード＆「湘南の暴れん坊」の異名を取り戻す戦いが始まった。（竹内 達朗）