◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第４戦 ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第４戦が行われ、日本ハムがプレーオフ、ＣＳで球団最多に並ぶ１４安打で９得点を挙げて連勝し、対戦成績を２勝３敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）とした。絶好調のフランミル・レイエス外野手（３０）が、２ラン２発で４打点の大暴れ。新庄剛志監督（５３）が０勝３敗となった第２戦後に語った「４つ勝てばドラマ」が現実味を帯びてきた。

三塁ベンチに向かって雄たけびを上げ、レイエスはゆっくりと走り出した。１―１の３回１死三塁、大関のフォークを打球速度１７４キロの弾丸ライナーでバックスクリーン左にぶち込んだ。勝ち越しの２ランだ。「本塁打より勝利。１００％断言できる」。７回２死三塁では左翼へ２ランを放ち、最終Ｓ歴代最多に並ぶ４発目。第１Ｓからの打率を５割７分１厘まで上げた大砲が新庄ハムを乗せた。

体重１３５キロ、メジャー１０８発の巨漢は身を粉にしてチームに尽くす。今季は両かかとに痛みを抱えながら強行出場を続けた。ＤＨが主戦場だが、交流戦前には率先して一塁でノックを受けた。足は速くないが、新庄監督が「一生懸命走塁をするところはチーム全体が見習わないといけない。感動します。あの姿勢は、ほんと心打たれる」と言うように手は抜かない。この日の第４打席でも左翼線へはじき返すと全力疾走で二塁へ。勝利のために全てをささげる優良助っ人が、短期決戦で主役となっている。

お立ち台では、母・ドミンガさんから「何かを願うのなら実現するために努力をしなさい」との言葉が原動力になっていると明かしたドミニカン。母には毎日、自身のプレー動画を送信。必ず「あなたのことを愛しているよ」とメッセージが届く。飛行機が苦手な母の来日は難しいが、１万３０００キロ離れた家族のエールを力に変えている。

今季打率８分８厘で、パ本拠で唯一、本塁打がなかったみずほペイペイでリーグ２冠の助っ人が目覚め、チームは０９年最終Ｓ第４戦（対楽天・札幌Ｄ）以来のＰＯ、ＣＳ球団最多タイの１４安打で２連勝。試合後、「（よっ）しゃ！」とガッツポーズした新庄監督は、球団を通じ「今日も明日も選手に聞いてちょうだい」とコメントして球場を後にした。２連敗後に４連勝で突破を決めればＣＳ史上初。０勝３敗の崖っ縁で指揮官が描いた「４つ勝てばドラマ」が、実現しそうな勢いが出てきた。（川上 晴輝）

記録メモ レイエス（日）が３、７回と１試合２本塁打。球団で１試合２本塁打は１４年最終Ｓ〈３〉戦の陽岱鋼以来２人目。レイエスは今季の最終Ｓ〈１〉、〈３〉戦目にも１本塁打ずつ放っており、最終Ｓで４本塁打。同一Ｓで４本塁打は１４年最終Ｓの中田翔（日）、１７年最終Ｓの内川聖一（ソ）、１９年第１Ｓの浅村栄斗（楽）に次いで４人目の最多タイ。また、同一年のＰＯ、ＣＳで最多本塁打は０８年ウッズ（中）、１４年中田の５本で４本以上は７人目。