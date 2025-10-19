◆明治安田Ｊ１リーグ 第３４節 川崎５−３清水（１８日・等々力）

清水エスパルスはアウェーで川崎と対戦し、３―５で敗れた。前半３７分までに４点を奪われるなど、今季ワーストの５失点。後半から２トップに形を変え、ＦＷ北川航也（２９）のＪ１では７年ぶりの２ケタ得点となるＰＫなどで反撃したが、序盤の失点が重すぎた。今カードは１５年から１５戦勝ちなし。直近は４戦勝ちなしで順位は１４位に後退した。次は２５日、ホームで東京Ｖと対戦する。

ＫＯ負け寸前から殴り返したが、相性の悪さは覆せなかった。対川崎はこれでリーグ１５戦勝ちなし。清水・秋葉忠宏監督（５０）は「中を締めるといった基本ができないと、フロンターレ相手ではこうなる」と今季最多失点に顔をしかめた。

序盤はサンドバックだった。ＤＦ金眠泰（３１）がアクシデントで急きょ欠場。要を失った守備は崩壊し、３バックにも関わらず中央を簡単に突破され失点を重ねた。前半アディショナルタイム（ＡＴ）、古巣から反撃の１点を奪ったＭＦ小塚和季は「混乱している間に取られた」と悔やんだ。

後半は北川らが投入され、４―４―２にシステム変更して攻勢を強めた。２点差の同１５分にはＰＫの絶好機を得たが主将のシュートは相手ＧＫがセーブ。同ＡＴ、この試合２度目のＰＫを迎え「葛藤があったけどここで蹴らないと２度と蹴れなくなる」と、覚悟を決めて左隅に放り込みシーズン１０点目を挙げた。

後半途中からはカピシャーバを左サイドバックに回すなど捨て身でぶつかっていったが、さすがに序盤の大量失点は取り返せなかった。残り４試合。１４位に後退し、目標の１０位・Ｃ大阪とは勝ち点５差に開いた。指揮官は「立ち直った姿を見せるためにも歯を食いしばってトレーニングしたい」と語気を強めた。

（武藤 瑞基）