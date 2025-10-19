◆プレミアリーグ第８節 ブライトン２−１ニューカッスル（１０月１８日、英国・ブライトン・ファルマー・スタジアム）

英国ではプレミアリーグの第８節が１８日、７試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでニューカッスルと対戦。三笘はこの試合も代表ウィーク直前に行われたウルバーハンプトン戦に続き、ベンチ外となった。

５日に行われたウルバーハンプトン戦直後の会見で「軽症だ。代表ウィークが明ける頃にはチームに戻って来れると思う」とヒュルツェラー監督が語ったが、三笘はこのニューカッスル戦もベンチ入りせず。しかし試合後は怪我を感じさせない歩様でファンの中を通り、気さくにサインや写真撮影に応じながら駐車場へ歩いた。

３２歳ドイツ人監督は試合後、「三笘はまだ打撲からリカバリーの最中。１日も早く復帰してもらうために努力をしている。かなり（復帰に）近づいているが、もう一日二日様子を見たい」と話して、日本代表ＭＦの次節復帰を示唆した。

チームはベテランＦＷウェルベックが前半４１分に先制点を決めると、後半３１分に１−１に追いつかれた８分後の同３９分にも２点目を奪って２−１勝利のヒーローとなった。

ところがヒュルツェラー監督は自分より２つ年上の３４歳ＦＷが２点目を決める前にサブを送り込む腹づもりだったという。

地元記者から「ひょっとして２点目を決める前の交代もあったのではないか？」と質問が飛ぶと、青年監督は「正直なところ答えはイエスだ」と切り出し、記者団の笑いを誘うと、「交代を考えていた。彼には本当に驚かせられる。人生はいいタイミングに恵まれる必要があるが、（ウェルベックを代えなかったのは）いいタイミングだった」と続けて、サブの準備が遅れたことを喜んだ。

この貴重な勝利でブライトンは勝ち点を『１２』に伸ばすと、暫定ながら順位を９位の一けた順位に上げた。