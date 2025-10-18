ATミッションをMTミッションに載せ替え！パワーを上げても壊れない1JZエンジン トヨタ チェイサー(JZX100)【みんなのクルマ】
オーナーのプロフィール
お名前：S
年齢：50代
車両名：トヨタ チェイサー
年式：1998年式
型式：JZX100
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：5年（2024年時点）
総走行距離：9万km
年間走行距離：―km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
10代のころから乗りたかったクルマで、98年当時に新車で購入。当初はオートマチックだったものを、楽しく走りたいという理由からミッションを乗せ替えマニュアル仕様に変更！今でも大事に楽しく乗っています。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
1JZエンジンのサウンドと加速感‼
最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？
カスタムしてもエンジンが壊れにくいのでパワーを上げて楽しめる。
カスタムの方向性は？ 重視していることは何？
壊れないクルマ作り。
外装
フロントバンパー：TRD
内装
3連メーター：デフィ
足まわり
サスペンション：HKS ハイパーマックス
キャリパー：D2
ホイール：ウェッズ RN-55M 18インチ
エンジン関連
タービン：HKS GTⅢタービン
インタークーラー：トラスト
オイルクーラー：トラスト
ECUチューニング
周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？
もともとATだった車両をMT化したところ。
今後やってみたいカスタムは？
排気量アップ。
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
HKS
