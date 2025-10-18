『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：S

年齢：50代

車両名：トヨタ チェイサー

年式：1998年式

型式：JZX100

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：5年（2024年時点）

総走行距離：9万km

年間走行距離：―km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

10代のころから乗りたかったクルマで、98年当時に新車で購入。当初はオートマチックだったものを、楽しく走りたいという理由からミッションを乗せ替えマニュアル仕様に変更！今でも大事に楽しく乗っています。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

1JZエンジンのサウンドと加速感‼

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

カスタムしてもエンジンが壊れにくいのでパワーを上げて楽しめる。



カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

壊れないクルマ作り。

外装

フロントバンパー：TRD

内装

3連メーター：デフィ

足まわり

サスペンション：HKS ハイパーマックス

キャリパー：D2

ホイール：ウェッズ RN-55M 18インチ

エンジン関連

タービン：HKS GTⅢタービン

インタークーラー：トラスト

オイルクーラー：トラスト

ECUチューニング

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

もともとATだった車両をMT化したところ。

今後やってみたいカスタムは？

排気量アップ。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

HKS

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/