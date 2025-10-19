「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク３−９日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」はファイナルステージ（６試合制）の第４戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムがリーグ連覇のソフトバンクに９−３で快勝し、２連勝とした。フランミル・レイエス外野手（３０）が２本塁打を含む３安打４打点と活躍した。ソフトバンクは優勝によるアドバンテージを含め３勝。

２冠王のバットが王者を粉砕した。勝ち越し弾を含む圧巻の２発３安打４打点。崖っぷちのチームを救う大爆発で２連勝に導いたレイエスは「とても満足しています」と、ニコニコ顔で喜んだ。

まずは三回だ。１死から山県が同点適時三塁打を放った直後の初球、甘く入った大関のフォークを逃さず、中堅左への特大２ラン。柵越えを確信すると、ベンチに向かって胸をたたくドラミングパフォーマンスを披露して大興奮だ。４点リードの七回には上茶谷から左越え２ラン。勝利を決定づけた。

ファイナルＳ４試合で１５打数８安打（打率・５３３）、４本塁打、６打点と快音が止まらない。短期決戦で結果を残せる要因は「何があってもポジティブにいること」。レギュラーシーズンでは相性が悪かった敵地でも「考えているのは『今』なので」と過去は振り返らない。

試合前には相手エースのモイネロと談笑。「絶対投げないのに今日いるのは、シャンパンファイトをしに来ただけだろ」とツッコみ「まだそんなことはさせないぞ」と予告していた。まさに有言実行の２発だった。

主砲がけん引した打線は１４安打。新庄監督は、さっそうと報道陣の前を通過すると「今日も明日も選手に聞いてちょうだい！」とコメント。３連勝での逆王手を見据えた。

判定に納得がいかずに怒りが収まらない時は、ジェスチャーや「笑おう」という声かけで落ち着かせてくれる指揮官に、レイエスは「楽しんでいこうというメッセージだと、いつも受け取っている。このやりとりはすごくポジティブ」と感謝した。生まれてきた確かな勢い。大逆転への道筋が見えてきた。