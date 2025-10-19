ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３４）が１８日、神奈川・横須賀市内の球団施設を訪れ、報道陣に対応した。今季２年ぶりにチームに復帰したものの、期待に応えられず４勝１０敗、防御率４・５１。来季の契約延長は微妙だが、「野球を続けるのか続けないのかということも含めて、正直今、分からない」と現役引退も視野に入れていることを明かした。

「残念なシーズンだった。こんなに難しい、不運なシーズンはなかなかなかった」。サイ・ヤング賞右腕は、苦しんだこの１年を振り返った。来季の去就について尋ねられると、「一旦野球のことは考えない時間をつくりたい」と神妙な表情。「来年やる、やらない、どこでやる、どこの球団でやる、それも含めて、いったんクリアにしてから考えたい」と熟考する意向を示した。

ポストシーズンでは救援起用が見込まれたものの、ＣＳ開幕前に社会人との練習試合で１回５失点と炎上し、出場選手登録抹消。再びマウンドに立つことのないまま、チームは前夜にＣＳファイナルＳ敗退した。このまま退団となることも否定できない中、最強助っ人が一線から退く可能性も出て来た。