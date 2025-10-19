「昔の監督ならベンチを蹴飛ばしてますよ」鷹バッテリーにNHK解説が苦言　レイエスに2被弾「仰け反らせるくらいじゃないと」

厳しい表情でベンチから戦況を見守るソフトバンク・小久保監督(C)産経新聞社

「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）の第4戦が、10月18日にみずほPayPayドームで行われ、リーグ王者のソフトバンクが3-9で2位・日本ハムに完敗。2連敗で、アドバンテージの1勝分と合わせ、通算成績3勝2敗となった。

ハムの主砲を止められない。打線が初回に4番・中村晃の適時三塁打で先制したが、今季13勝左腕の先発・大関友久が誤算だった。3回一死から四球を与えると、日本ハム2番の山縣秀にフェンス直撃の同点三塁打を許した。そして、続く3番のフランミル・レイエスに左越えの勝ち越し2ランを献上した。

さらに連打を浴びたところで、小久保裕紀監督は2番手・松本晴との交代を決断。わずか2回1/3、50球でのKOとなり、この回だけで4失点。試合の流れを完全に明け渡した。

レイエスには7回二死三塁からも、5番手・上茶谷大河が2ランを被弾。この局面では対戦前に、倉野信次投手チーフコーチがマウンドに足を運び、小久保裕紀監督の意図を伝えていた。申告敬遠はせずに、インコース勝負。ところが、5球目の内角低め149キロは、わずかに甘く入り、左翼席に運ばれた。