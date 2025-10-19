「オオタニは当然のことと思われがちだが…」全米から絶賛の声　異次元3発＆10K、大谷の想像を超えた二刀流パフォーマンスを米アナリストも激賞「彼は地球上で最高の選手」「漫画の中で起こるような試合」

7回一死で迎えた第4打席。相手守護神、トレバー・メギルの内角フォーシームを楽々と捉えて、バックスクリーン左まで運び、これでポストシーズン5号。本拠地のファンは総立ち、大歓声に包まれた。

さらに勢いは止まらない。3発目は何と、100球を投げ、6回3分の0で降板した直後の7回裏に放たれた。

初回の先頭打者アーチでポストシーズン3号をマークすると4回は飛距離469フィート（約143メートル）の超特大弾を放つ。打球は屋根に当たって、球場外に飛び出す、規格外の一発にこれにはMVPトリオの1人、フレディ・フリーマン、ミゲル・ロハスらナインも思わず頭を抱えるほど。

そしてさらに圧巻の輝きを見せたのは打撃だった。

投げては160キロを超えるフォーシーム、スイーパーを中心に、4回以降はスプリットも効果的に使い、バッテリーを組んだウィル・スミスの配球もさえ、ブルワーズ打線に的を絞らせなかった。

ポストシーズンでは打撃不振が心配されていたが、この日は圧巻のパフォーマンスで優勝決定シリーズMVPに輝いた。

ドジャース・大谷翔平は現地10月17日に本拠地で行われたブルワーズとの優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中2安打無失点、100球を投げ10奪三振の快投。打撃では1試合3発と投打で圧巻のパフォーマンスを示しチームをけん引。5−1とブルワーズを下し、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。

ポストシーズン1試合3発は史上11人目、投手による先頭打者アーチはレギュラーシーズンを含め、MLB史上初の快挙となった。また投手がポストシーズンで本塁打を放ったのも、ドジャース球団史上初となった。

先発投手としても6回3分の0、100球を投げ2安打無失点、10奪三振、3四球と、今季再び挑んだ二刀流シーズンにおいて、投手としてもさらに進化した姿を示している。

大谷のパフォーマンスには全米から絶賛の声が寄せられている。

米メディア『ESPN』にMLBアナリストのジェフ・パッサン氏が「大谷翔平とMLBプレーオフ史上最も圧倒的な試合」とタイトルカットをつけ、この試合の大谷の活躍について寄稿。

「オオタニショウヘイは当然のことと思われがちだ」と書き出した記事の中では、大谷は日頃から二刀流として高いパフォーマンスを示すことで人々に慣れが生じているとした上で、改めて記事の中では「彼は地球上で最高の選手」であり、「大谷のベースラインは、他の全員のピークです」とまで書かれている。

その上で、17日のゲームに関して「だからこそ、金曜日の彼のパフォーマンスは世界で最も偉大なアスリートの一人であり、史上最も才能のある野球選手が今プレーし、計り知れないことを」リアルタイムで思い出させてくれたとした。

この優勝決定シリーズでは試合前までで打率.182と打撃不振に悩まされながら、たった1試合で信頼回復につながったとした上で「ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦での大谷のパフォーマンスが、歴代の試合リストのどこにランクインするかは、何年も議論されることになるだろう」とまさに歴史的な一日になったとした。

1試合3発、しかも一発は場外弾となり、投手としても7回途中、10K、2安打無失点という内容に「現実ではなく、漫画の中で起こるような試合」と異次元パフォーマンスをたたえながら、記事の中ではほかのド軍ナインがいかに大谷のプレーを高く評価したかも記されている。

シリーズMVPに輝いた後のスピーチで、大谷は「本当にみんなを代表してこれをもらったと思うので、あと4つ全力で勝ちにいきたい」と2年連続のワールドシリーズ制覇に意欲を示した。

さらに子どもたちへのメッセージを求められると「ドジャースという素晴らしいチームでみんなが一体になっている試合を見て、『野球は面白いな』と思ってくれたら嬉しいです」と言葉に力を込めた。まさに野球の伝道師として魅力を伝え続ける、大谷の進化はまだまだ止まらない。

