「海外メディアは冷ややかだ」まさか！米大手のW杯戦力ランキング、韓国代表が42位の低評価で韓メディアは唖然「世界を驚かせた日本は上位に…」
米大手メディア『ESPN』が北中米ワールドカップ出場国および出場の可能性がある計87か国の戦力ランキングを発表した。FIFAランキングでは19位の日本は25位だった。
一方、FIFAランキング22位の韓国代表はなんと42位の低評価。母国メディア『Xports News』は「FIFAランキングは22位なのに？海外メディアは冷ややかだった。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は42位、日本は25位に入った」と報じた。
「韓国代表はワールドカップを控えて、国際サッカー連盟（FIFA）より低い評価を受けた」
同メディアは「対照的に、ライバルである日本は25位と上位にランクインした。日本代表の市場価値総額は２億1353万ユーロで、韓国を上回っている。日本は先日、韓国を５−０で破ったブラジルに３−２で逆転勝利し、サッカー界を驚かせた」と続けた。
ちなみにトップはFIFAランキング３位のフランス。同１位のスペインは２位だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
