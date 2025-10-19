「東京六大学野球、明大９−２早大」（１８日、神宮球場）

第６週の１回戦２試合が行われ、明大が早大に快勝し、５季ぶり４４度目の優勝へ王手をかけた。今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕・毛利海大投手（４年・福岡大大濠）が７回３安打２失点の好投。阪神、巨人など複数球団のスカウトが視察した中、２３日に行われるドラフト会議へ向けてもアピールした。慶大は延長十一回タイブレークの末に立大に先勝。延長十回２死から救援したエース・外丸東眞投手（４年・前橋育英）がリーグ戦通算２０勝を挙げた。

次に流すのは、うれし涙だ。エースに成長した毛利が苦杯をなめ続けてきた早大に立ちはだかった。５季ぶりの頂点へ王手をかける好投だ。

「初回から打たせて取りながら、流れを渡さないようにと投げました」

１４０キロ台中盤の直球を軸にテンポの良い投球で散発３安打に封じ、７回２失点。早大には３季連続で勝ち点を落としており、さらに２季続けて優勝決定戦で涙をのんだ。いずれも相手エース・伊藤樹投手（４年・仙台育英）との投げ合いに敗れ悔し涙を流してきた左腕は「この日のためにやってきた。樹に１回も勝てていなかったので、良かった」と雪辱の１勝に納得顔を浮かべた。

２３日にドラフト会議を控える中、「今はリーグ戦中。自分の投球をしたら（おのずと）評価してもらえると、準備してきた」ときっぱり。悲願の頂点をつかみ、晴れやかな気持ちで、その時を迎える。