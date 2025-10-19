·óËÜµ®»Ê¡¡70¤Ç1º¹2°ÌÉâ¾å¡ª3Ï¢Â³¥Ü¥®¡¼¤Ç¡Öµ¢¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤âºÇ¸å¤ËÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿
¡¡¡þÃË»Ò¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¿þÌîCC¡á6986¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡2ÂÇº¹3°Ì¤«¤é½Ð¤¿·óËÜµ®»Ê¡Ê54¡á¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥ºGC¡Ë¤¬70¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¥µ¥Þ¥Ì¡¼¥ó¡¦¥¹¥ê¥í¥Ã¥È¡Ê56¡á¥¿¥¤¡Ë¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëµÜËÜ¾¡¾»¡Ê53¡á¥·¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï2ÂÇº¹¤Î3°Ì¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÏµÜÎ¤Èþ¹á¡Ê36¡á¥Ë¥Á¥³¥ó¡Ë¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î68¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡·óËÜ¤Ï¾å¤¬¤ê2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿13ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ü¥®¡¼¡£¡Öµ¢¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç1¡¦2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÈ¿·â¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï320¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ëÃæ¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ý¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç³Î¼Â¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤Î¸°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÈô¤Ù¤Ð¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢ãµÜËÜV3¤Ø2º¹¢ä4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤ÇV3¤ÈÄÌ»»10¾¡ÌÜ¤¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢µÜËÜ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£17ÈÖ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤¬¤êÂ¤ê¤º¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÆ¨¤¹¤Ê¤ÉÀË¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈùÌ¯¤Ê·¹¼Ð¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÂÇ¤ÁÊý¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯º®Àï¤À¤Ã¤¿2½µÁ°¤Î¥³¥Þ¥Ä¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¤·¤ÆµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¾å¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£