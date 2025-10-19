「秋季高校野球近畿大会・１回戦、東洋大姫路４−１近大新宮」（１８日、さとやくスタジアム）

来春のセンバツ出場校を決める重要な資料となる秋季近畿大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。今夏甲子園８強の東洋大姫路は近大新宮に４−１で勝利。エース左腕の下山大翔投手（２年）が９回９安打１失点で公式戦初完投を果たした。智弁学園は近大付を８−６で下し、滋賀学園は乙訓に５−２で勝って初戦を突破した。

コンプレックスを武器に変えて躍動した。東洋大姫路・下山はのらりくらりとアウトを積み重ね、一人でマウンドを守り抜いた。

五回まで毎回走者を出しながらも要所で持ち味の制球力を発揮して得点を与えず。奪った三振は２つで球数はわずか１０１球とテンポよく凡打を築き「完投はできると思っていなかった」と自身でも驚く快投を遂げた。

最速は１３５キロ。前チームはともに最速１４０キロを越える阪下、木下のＷエースが君臨しており「木下さんと阪下さんは球が速かった。嫌になる部分もあった」と球速に劣等感を感じていた。それでも、直球に軌道を似せたカットボールを習得するなど球が速くなくとも抑える術を身に付けてエースの座をつかんだ。

「力がないのはわかっている。やるべきことをしっかりやる」。磨いた技で２年連続となる春の甲子園に導く。