「わくわくはまっこひろば」で粘土を使って工作する子どもたち＝ランドマークプラザ

育児に追われる保護者に買い物やリフレッシュの時間を確保してもらおうと、横浜市は商業施設で子どもの一時預かり事業をモデル実施している。食事や午睡を伴わない短時間での利用や事前面談を不要とするなど保護者側の負担を軽減した。市はこうした形態の事業は全国初として「横浜型短時間預かり」と命名。２９日までのモデル実施では新しい預かり形態のニーズや課題を探る。

買い物客らでにぎわう週末のランドマークプラザ（同市西区）の一角。子どものはしゃぎ声が聞こえてくるテナントに、買い物袋を下げた女性が現れた。「お迎えに来ました」

商業施設のテナントを活用し、９月から市がモデル実施している一時預かり事業所「わくわくはまっこひろば」。双子の母である佐野節子さん＝同市神奈川区＝はこの日、自身と子どものリフレッシュのために同事業所を利用した。

「夫が単身赴任中なので、（子どもを）１人で相手するのは疲れる」とこぼす佐野さん。試しに子どもを同事業所に預けたところ、「まだ遊びたい」とせがまれた。この日も子どもたちは粘土で工作したメダルを首にかけ、「楽しかった」と笑顔を浮かべた。

同事業所では利用を３０分〜最大３時間半の短時間に設定し、食事や午睡をさせないのが特徴だ。体温測定やアレルギーの有無など必要事項の確認のみで、事前面談は行わない。１時間当たりの利用料金は市民５００円、市外在住者１千円としている。

定員は１５人で、対象年齢は３〜８歳。業務を委託する「パソナフォスター」（東京都港区）が保育士資格を持つ職員を１人以上配置している。

９月５〜２８日の利用は１１６人で、「買い物」での利用がほぼ半数を占めた。冠婚葬祭や通院に伴う利用もあったという。市は利用実績やアンケートなどを基に認証基準案を策定し、来年度の本格実施や、将来的には民間参入などを検討する。担当者は「ちょっとした用事や休みたい時に、子どもを預けるという選択肢を身近に感じてもらいたい」と話している。

開所は水〜日曜と祝日の午前１１時〜午後７時。申し込みは市子育て応援アプリ「パマトコ」から。