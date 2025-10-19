◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

箱根駅伝１１回の優勝を誇る名門が、強さを取り戻した。順大は前回１秒差の１０位でギリギリ通過したが、今年は余裕の２番手で名前を呼ばれた。長門俊介駅伝監督（４１）は「今持てる力を出し切ってくれた」と選手らとハイタッチしながら歓喜した。今年の本戦１０区で４人でのシード権争いに７秒差でただ一人敗れた古川達也（３年）も、チーム５番手で走り抜き「最低限、結果を残せてよかった」と安堵（あんど）の表情。チームトップの吉岡大翔（ひろと、３年）は「チームとして変われた」と胸を張った。

箱根後も、選手は下を向かなかった。「やれるっていう実感を持ってくれた」と長門監督。全員が「箱根駅伝５位以内」という目標を共有し新チームは勢いよくスタート。夏は２６〜２７度と気温が高い午前中にもメイン練習をこなすなど、泥臭く鍛錬。指揮官が「しぶとい走りができるようになった」と評価するほど土台づくりに時間を割き、自信を持って今予選会に挑んだ。

前回箱根を走った７人が残り、山の経験者も健在。長門監督は「本戦は５強を崩したい」と真っ向勝負を宣言し、古川も「前回、悔しい結果に終わってしまったので、リベンジできるように頑張りたい」と燃えた。昨季、劇的な１年を過ごした順大はたくましくなった。（手島 莉子）