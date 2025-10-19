◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第４戦 ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）

日本ハムは１８日、ソフトバンクとの「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第４戦（みずほペイペイ）に逆転勝ち。アドバンテージを含め２勝３敗とした。先発の北山亘基投手（２６）は、初回に先制点を許すなど苦しみながらも、打線の援護もあり、７回８安打３失点の粘投でＣＳ初勝利。連敗スタートで崖っぷちに追い込まれたチームが狙う奇跡の４連勝へ、バトンをつないだ。

力を振り絞った。７回２死一、三塁のピンチ。１００球を超えた先発・北山が、跳ねるように全身で真っすぐを投げ込んだ。今シリーズ絶好調の柳町に対し、１５１キロ３連発で３球三振。雄たけびを上げた北山は「逆転してもらって追加点たくさん取ってもらって、安心してイニングを重ねることができた。野手に感謝の一言です」。７回８安打３失点、６奪三振。粘りの投球でＣＳ初勝利を挙げ、奇跡へのバトンをつないだ。

立ち上がりから苦しい投球だった。初回２死一塁から、中村晃に右翼線適時三塁打を浴び先制を許した。「前回（４回４失点のＣＳ第１Ｓ第２戦）のオリックス戦もそうなんですけど、力みが出て痛打を浴びる機会が多くなっていた。試合の中で気づきがあって、修正してテンポもつかめた」。４回から走者なしでもセットで投げるなど、修正力を発揮。故障明けの古林が先発する第５戦へ、勝ちパターンの救援陣を温存するなど、先発の仕事を果たした。

重圧を乗り越えた。「どうしてこんな仕事してるんだろう」。登板前、緊張に襲われ自問自答することもある。それでも「ここでしか得られない達成感だったり、喜びというのは何事にも変えられない。しんどいですけど、やりがいのある期間」とポストシーズンに臨んでいる。「こういう試合でこそ気づくもの、成長できるものもある。その中でチームが勝ったんで何よりかなと思います」。負けたら終わりの緊張感の中で、経験と白星をつかんだ。

一気に土俵際まで追い込まれてから２連勝。ミラクル突破も現実味が出てきた。北山は「今日勝って決まったわけじゃないんで。うれしい反面、そこまでよかったという気持ちは足りない。まだこれから続いていくと思うんで、次に向けてまたもう一回準備していかないと」。あと２つ。逆転での日本シリーズ進出を信じて、気持ちは次回登板へと向かっている。

（山口 泰史）