出産後のパート復帰→職場に“まだいた”古株お局が厄介すぎる｜辞めさせ常習犯のお局を成敗した話【ママリ】

穏やかな家庭生活を送る32歳のさゆりは、出産をへて以前働いていた職場に復帰。しかし、その職場には勤務歴が長いお局従業員がいました。パート仲間の恵美とともに、お局の嫌味な言動に困り果てているさゆりでしたが…。

順調な社会復帰かと思いきや…

「はぁ、今日も疲れた…」



保育園に迎えに行くと、2歳になったばかりの長女、みゆが「ママ！」と飛びついてくる。この瞬間のために、私は毎日職場でのアレコレをリセットしている気がする。



私はさゆり、32歳。夫の健と愛娘のみゆとの3人暮らしだ。健も私と同じ32歳で、穏やかで優しい性格。仕事で疲れて帰ってきても、みゆを風呂に入れてくれたり、私の話に耳を傾けてくれたりする、最高のパートナーだ。



現在、私は近所の飲食店でパートとして働いている。出産で一度退職したが、みゆが保育園に入れたのを機に再入社した。勤続年数自体は合計で10年ほどになる。慣れた仕事と、理解のある同僚たちに囲まれて、順調にブランクを埋めていた……、いや、埋めているつもりだった。

いわゆる「おつぼね」パートメンバー

私たちの職場には、私より長い年数を働いている50代のパート従業員がいる。彼女の名前は鈴木さん。通称は「おつぼね」。なぜなら、もう誰もが認める、職場のおつぼねだから。勤務歴の長さと、店長や地域社員も頭が上がらないような威圧感で、彼女はパートメンバーの中で実質的に一番「職位」が高い。



「さゆりさーん、お疲れさま！おつぼね、今日は機嫌どうだった？」



休憩室で、私より少し年下のパート仲間の恵美が、小声で私に話しかけてきた。



「んー、今日はちょっとピリピリ。『新人が使えない』ってずっと独り言言ってたよ」

「あーあ……またか。正直、あの人がいると、休憩室の空気まで重いね。私たちは慣れてるからいいけど、新人さんはかわいそう」



恵美の言葉に、私は深く頷いた。そう、まさにその通りなのだ。おつぼねは、誰に対しても態度が横柄で、まるで自分がこの店のオーナーであるかのように振る舞う。



注意すべき点を指摘するのはいいが、言い方が尋常ではない。個人攻撃、人格否定、そして感情的な叱責。それが彼女の「後輩指導」だった。

「おつぼね」がひどい

「さゆりさんとおつぼねって、めちゃくちゃ付き合い長いんですよね？」



恵美が不安そうに尋ねる。



「うん。10年位前から一緒。その頃から鈴木さんは高圧的だよ。昔は『熱心な人』で済まされていた部分があったけど、今はもう……」



私は言葉を濁した。今の時代、それは単なる熱心では済まされない。あれは明らかにパワハラだ。



でも、彼女は昔から全く変わらない。いや、むしろ、自分が店の古株になり、誰も逆らわなくなったことで、その高圧的な気質に拍車がかかっている気がする。店内がいい雰囲気でスタッフ同士で笑いあっていても、おつぼねの姿が見えると一瞬で皆の笑顔が消える。そんな職場、絶対におかしい。



「このままだと、また誰か辞めちゃうよな…」



私は誰にも聞こえないように、小さくそう呟いた。この予感が、すぐに現実のものになるとは、その時の私はまだ知らなかった。

あとがき：声を上げられない葛藤

物語の始まりは、誰もが抱える「職場での小さな我慢」から。「おつぼね」の理不尽は日常を侵食していますが、さゆりはまだ静観する立場です。彼女が大切にしているのは、娘と夫と築いた穏やかな家庭。



この「守りたい日常」と「正したい理不尽」の間の葛藤こそが、この物語の推進力となりそうですね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）