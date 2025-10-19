ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄ©¤à¡ÖµåÃÄºÇÂ¿¡×¡¡Æ£°æ±É¼£¤Î10ÂÇÅÀ¤Ë¤¢¤È£³¡¡¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤È£²
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢25Æü³«Ëë¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊS¡Ë¤Ç¡ÖµåÃÄºÇÂ¿¡×¤ËÄ©¤à¡£23Ç¯¤ÎÆüËÜS¤Ç¿·¿Í¤Î¥×¥íÌîµåºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÃË¤¬¼¡¤Ë»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£°æ±É¼£¤¬»ý¤ÄµåÃÄºÇÂ¿10ÂÇÅÀ¤À¡£¤«¤Í¤Æ¡ÖÂÇÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇØÈÖ¹æ1¤Ë¤Ï¡¢Äº¾å·èÀï¤ÇµåÃÄ»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤òÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿°ìÌëÌÀ¤±¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹²¼¤ò´Þ¤àºå¿À¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ã»Ò±à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ä´À°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¡£¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜS¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿¹²¼¤À¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´ØÀ¾·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´7»î¹ç¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¿Í¤Î¥×¥íÌîµåÂÇÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤«¤Í¤Æ¡ÖÂÇÅÀ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÇØÈÖ¹æ1¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÌµÎà¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£Á°Æü17Æü¤Þ¤Ç¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS3»î¹ç¤Ç¤â¡¢½éÀï¤Ç·è¾¡ÂÇ¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨¡¦667¡Ê9ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢Äº¾å·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹²¼¤¬¡¢¼¡¤Ë»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜSµåÃÄºÇÂ¿ÂÇÅÀ¡×¤À¡£ÆüËÜS¤Ë¤ª¤±¤ëÂÇÅÀ¿ô¤Ç¡¢¿¹²¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢É°»³¿Ê¼¡Ïº¤ÈÊÂ¤ÖµåÃÄÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë2¿Í¡£¤¹¤°¾å¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¡×¥Ð¡¼¥¹¤Î9ÂÇÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Æ£°æ±É¼£¤Î10ÂÇÅÀ¤À¡£¿¹²¼¤Ï¡¢¤¢¤È3ÂÇÅÀ¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢4ÂÇÅÀ¤ÇµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó20ÅÙ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤Ï¡¢º´Æ£µ±¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤â3¾¡Ãæ2¾¡¤¬¡¢¿¹²¼¤Î·è¾¡ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤¤¿¹²¼¤ÎÂÇÅÀ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ1¤¬µåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤Ø¶á¤Å¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÌÔ¸×¤âÆüËÜ°ì¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£