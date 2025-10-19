ºå¿Àº£½©¥É¥é¥Õ¥È¡¡¡ÈÀÖÀ±2À¤¡É°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡¦¿ù»³ÎÊ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡¡50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¤ÎðêÂÌÅ·Ì¥ÎÏ
¡¡¡ÈÀÖÀ±2À¤¡É¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ªºå¿À¤¬23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¡¢°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡¦¿ù»³ÎÊ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¤ò¸Ø¤ë½ÓÂ¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¡¢º£²Æ¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¿ï°ì¤ÎðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ç®ÅÄ°¦ÃÎ»þ·×120¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°¦ÃÎÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¦ÂÐÃæµþÂç1²óÀï¤â¡¢ºå¿À¤Ï¥¹¥«¥¦¥È2¿ÍÂÖÀª¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¡Æ°ÎÏÌîµå¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ø¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂ¸ºß¤¬ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë¤¤¤ë¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¤ò¸Ø¤ë¿ù»³¤À¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¿ï°ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÁö¤ê²°¤Ë¡¢¡Ö°ì·ÝÏÈ¡×¸õÊä¤È¤·¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡°ìÎÝÅþÃ£¥¿¥¤¥à¤Ï¶Ã°Û¤Î3ÉÃ7Á°¸å¡£¤³¤ì¤òºå¿À¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÃæÌî¤ÎºÇÂ®3ÉÃ72¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£8³ØÇ¯¾å¤Î»Ð¤È4³ØÇ¯²¼¤ÎÄï¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ëÎ¦¾åÁª¼ê¡£»Ð¤ÏÂç³Ø4Ç¯»þ¤ËÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤·¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£Äï¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£Ã»µ÷Î¥¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢»Ð¤«¤é¡Ö¸«¤ÆÅð¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Î¦¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Å·À¤ÎµÓÎÏ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ÀÎ¦¾å¤ÎÂ¤¬Â®¤¤¤ÈÌîµå¤ÎÂ¤¬Â®¤¤¤Ï°ã¤¦¡£ÅðÎÝ¡¢ÁöÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ï¥×¥í¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ù»³¤¬¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÎÆ°²è¤À¡£ÆþÃÄ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³ÅðÎÝ²¦¡¢03Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³60ÅðÎÝ°Ê¾å¤Ê¤Éµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Îµ»½Ñ¤ÇÆÃ¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅðÎÝ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤Î°ìÊâÌÜ¤ÎÀÚ¤êÊý¡£¡ÖÅðÎÝ¤Î¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Ï°ìÊâÌÜ¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¡£Å·À¤Î½ÓÂ¤Ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î¥·¡¼¥º¥ó7ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡º¬¤Ã¤«¤é¤Î¸×ÅÞ¤À¡£Åö»þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡Ö1ÈÖ¡¦¥Þ¡¼¥È¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÃÏ¸µ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Çºå¿ÀÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î´ÑÀï¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÃæµþÂçÀï¤Ë¤Ï4µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¡£ºå¿À¤ÏÍ£°ì¡¢ÅìÃ¤ÌïÊÔÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Î2¿ÍÂÖÀª¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢½é²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆóÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤ÆÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢È½ÃÇÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÅðÎÝ²¦¤Î¶áËÜ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë100ÅðÎÝ¤ÈÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿Æ£Àîºå¿À¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Êµ¡Æ°ÎÏ¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²÷Â¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¿ù»³¡¡ÎÊ¡Ê¤¹¤®¤ä¤Þ¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¾®3¤«¤éÌðºî¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ä°ìÎÝ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï²¬ºêÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£°¦ÃÎ»ºÂç»°²Ï¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ9¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4Ç¯²Æ¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢65¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£